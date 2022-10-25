马克龙请求方济各把普京与拜登都拉到乌战和平谈判桌上

法国/梵蒂冈/乌克兰

法国总统马克龙周一要求教皇弗朗西斯致电俄罗斯总统普京、俄罗斯东正教牧首基里尔和美国总统拜登，以 "促进 "乌克兰的和平进程。方济各如何回答的内容没有披露。

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据法新社今天报道称，法国总统马克龙要求教皇方济各给普京和拜登打电话，邀促一起为乌克兰和平谈判。

据法国媒体披露，马克龙告知，"我已经鼓励教皇弗朗西斯给普京和莫斯科东正教的基里尔主教打电话，但也鼓励方济各致电拜登。"

法国总统马克龙在梵蒂冈与教皇会面后，对法国《观点》周刊透露会见内容。据马克龙说，"我们需要美国坐在桌边，以促进乌克兰和平进程，" 据法国总统马克龙说，“拜登与教皇才有着真正的信任关系。” 马克龙称：“教皇还可以为美国在海地和乌克兰的重新介入对拜登施加鼓励影响。”

法国总统马克龙周一受到教皇方济各的接见，这是马克龙成为总统以来第三次受到方济各接见。马克龙与方济各主要围绕乌克兰战争内容展开。据法国总统府爱丽舍宫称，马克龙谈到了 "宗教对话 "的必要性和天主教会可以发挥的 "作用"。

周日，马克龙在罗马的一个宗教间峰会上为乌克兰的和平发出了新的呼吁，但马克龙同时强调只有当乌克兰人 "决定 "并按照乌克兰的 "条件 "才能实现和平。

据法新社说，关于俄罗斯对乌克兰的入侵，自2月24日侵略战争爆发以来，教皇方济各一直谴责战争，同时试图与莫斯科和与克里姆林宫关系密切立场一致的俄罗斯东正教会保持外交对话。

而海地正处于一个多层面的危机之中：安全、社会经济、政治、人道主义和健康。联合国安理会周五批准了一系列针对在该国制造混乱的犯罪团伙的制裁措施。

联合国未来可能在海地部署一支武装部队。

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