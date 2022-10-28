俄罗斯宣布已完成30万名预备役人员的动员 但承认失误连连

俄罗斯宣布，已完成30万预备役人员的动员。法新社28日报道俄罗斯总统普京说：“没有预计有任何额外的任务”，如此来表明俄罗斯没有预计有任何增额的动员。

广告 继续浏览后续

俄罗斯国防部长绍伊古周五(28日)在与总统普京的电视交流中宣布，俄罗斯在一个多月内完成了这项 30 万名预备役人员的征召动员。

坐在普京对面的绍伊古在俄罗斯电视台宣称，这项“招募 300,000 人的任务已经完成”，他还进一步说明，其中有41.000 人已经部署在乌克兰境内的军事单位。

绍伊古说“没有预计有任何额外的任务”，因此这也表明俄罗斯预计在不立即的当下，不会再度动员征召预备役人员和平民。然而，他补充说，俄罗斯会继续招募志愿者和合同士兵。

这俄罗斯国防部长宣称，218,000 名预备役人员正在俄罗斯军事基地接受训练，41,000 人已经部署在乌克兰境内的作战军事单位中，还有 另外的41,000 人已抵达冲突地区，但仍然在接受训练。

普京说：“我要感谢所有加入武装部队的人员，” “感谢你们对职责的忠诚，感谢你们的爱国心。”

过不，如同他的国防部长一样， 俄罗斯总统再次承认了这次动员过程中，失误连连，许多本身原本并不该被征召的人，发现自己竟然被纳入其中，而且装备短缺。

但绍伊古周五保证，所有装备问题现在都已“解决”。

俄罗斯总统于 9 月 21 日宣布动员 300,000 名预备役人员及平民，俾能巩固他的战线，而在前线的几个地区，乌克兰军队则迫使俄罗斯军队撤退，特别是在乌克兰东北部和南部。

这项动员令宣布后，导致一群难以估计的俄罗斯人逃离本国，因为他们害怕被派去参战。俄罗斯还声称吞并了几乎整个处于前线的乌克兰东部和南部的四个地区。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅