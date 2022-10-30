俄指控英国参与北溪管道破坏事件 法国：这是俄罗斯转移视线的最新努力

法国/俄罗斯/英国

俄罗斯国防部10月29日声称，英国海军代表参与策划实施9月26日破坏波罗的海“北溪”管道的“恐怖袭击”。英国国防部当天在推特上回应指，“为了转移他们对非法入侵乌克兰的灾难性处理的注意力，俄罗斯国防部正在诉诸于兜售史诗般的虚假声明”。法国亦发表声明声援英国，并指该指控“又一次清楚地说明了俄罗斯的策略，即歪曲现实，提出骇人的指控，以转移人们对其侵略乌克兰的战争的唯一责任的注意力”。

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英国国防部周六就俄方这一最新的指控作出了回应。英方通过推特表示：“为了转移他们对非法入侵乌克兰的灾难性处理的注意力，俄罗斯国防部正诉诸于兜售史诗般的虚假声明”。英国国防部补充说：“这个编造的故事，说明俄罗斯政府内部的争论比西方国家的争论更多”。

9月26日，俄罗斯向欧洲出口天然气的两条管道“北溪-1”和“北溪-2”同时出现泄漏。各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。瑞典检方本周四表示，检方协同情报机构将对“北溪”天然气管道泄漏事件展开进一步调查，并请求军方提供支持。

同样就俄方的指控，法国外交部周日通过声明指出：“俄罗斯在10月29日星期六对英国的指责没有任何实际证据支持，完全没有根据。它们又一次清楚地说明了俄罗斯的策略，即歪曲现实，提出骇人的指控，以转移人们对其侵略乌克兰的战争的唯一责任的注意力。”

法方表示：“法国将与合作伙伴一起，继续作出必要的努力，以确保这种谎言无法泛滥。法国还重申，尽管俄罗斯竭力模糊人们的看法，但它将无法免除自己对过去八个月在乌克兰犯下的罪行的责任——具有广泛和确凿记录的罪行。”

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