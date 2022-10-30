英国在野党要求调查特拉斯电话疑遭俄罗斯黑客入侵事件

英国/政治/俄罗斯

据英国《星期日邮报》10月29日报导，俄罗斯特工涉嫌黑客入侵了英国前外交大臣特拉斯（Liz Truss）的个人电话，并获取了她与他国外长等官员就俄乌战争沟通的信息，以及她与国内政治盟友的交流细节。报导称，相关黑客事件在今年夏天特拉斯参加英国保守党党魁竞选期间被发现，并被时任首相约翰逊获知，出于选情考虑并未向外界透露。据英国广播公司（BBC）报导，在野的工党和自民党已要求保守党政府对相关事件进行调查。

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英国政府拒绝对《星期日邮报》报道的任何细节进行评论。英政府的一名发言人说：“政府拥有强大的系统，以保护免受网络威胁，包括为大臣们定期举行安全简报，以及关于保护他们的个人数据和减轻网络威胁的建议。”

《星期日邮报》报导称，黑客攻击的细节在今年夏天保守党党魁竞选期间被发现后，遭到时任首相约翰逊压制，并实施了所谓“新闻封锁”。报导还提及，最新消息解开了特拉斯为何在成为首相前不久被迫更换她使用了十多年的手机号码的谜团。

报导称，为克林姆林宫服务的黑客获取了时任英国外相的特拉斯与他国外长就俄乌战争进行沟通，包括对乌克兰提供武器等机密信息。她与保守党内政治盟友，后来短命的前财政大臣克沃滕（Kwasi Kwarteng）批评约翰逊的私人对话也被黑客获得。消息人士称，多达一年的信息被下载。

据BBC报导，目前还不清楚针对特拉斯个人手机的所谓黑客攻击是如何发生的，但反对党已经抓住了这个话题。工党籍影子内政大臣库伯（Yvette Cooper）向媒体表示：“像这样由敌对国家发起的攻击，会引起极为重要的国家安全问题，我们的情报和安全机构会极其认真地对待这些问题。”

库伯强调说：“围绕着这些信息为什么以及如何在现在被泄露或发布，还存在着严重的安全问题，这也必须进行紧急调查”。《星期日邮报》援引不具名的消息来源报导指，被怀疑为俄罗斯工作的特工从事了这一针对特拉斯手机的黑客攻击，但BBC未能核实这一点。

同样在野的英国自民党外交事务发言人莫兰（Layla Moran）对该事件为何不早些公开表示关切。莫兰指出：“我们需要一个紧急的独立调查来揭开真相”。她强调：“如果事实证明这些信息是为了保护莉兹·特拉斯的（保守党）党魁竞选而隐瞒的，这将是不可原谅的。”

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