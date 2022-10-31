一名亿万富翁因乌战自动放弃俄罗斯国籍

放弃俄国籍

亿万富翁奧列格·丁科夫（Oleg Tinkov）是近年来在金融科技领域取得巨大成功的在线银行丁科夫 Tinkoff 的创始人，周一宣布，由于乌克兰的冲突，他已经放弃了俄罗斯国籍，他强烈批评了乌克兰的冲突。他写道： 我不能也不想与一个与和平邻国发动战争并每天杀害无辜人民的法西斯国家联系在一起。

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丁科夫先生在 Instagram 上写道： “我已经决定放弃我的俄罗斯公民身份。我不能也不想与一个与和平邻国开战并且每天都在杀害无辜者的法西斯国家联系在一起”。 他补充说： “我希望其他着名的俄罗斯商人能够效仿我，以削弱普京的政权及其经济并最终击败它”。

他的信息附有俄罗斯领事馆出具的证明其俄罗斯公民身份结束的证明照片。

奥列格·丁科夫再次写道： “我讨厌有普京的俄罗斯，但我喜欢所有明显反对这场疯狂战争的俄罗斯人！”奥列格·廷科夫再次写道。

丁科夫先生是一位多姿多彩的亿万富翁，是 Tinkoff 银行的创始人，该银行发展迅速，在 2020 年自称是俄罗斯第三大零售银行，仅次于国有巨头 Sberbank 和 VTB。它声称今天拥有大约 2000 万客户。

他曾在四月猛烈批评俄罗斯在乌克兰的“荒谬”攻势，呼吁西方人帮助结束这场“大屠杀”。这是当时一位俄罗斯商人发出的最强头寸之一。

丁科夫先生应美国的要求于 2020 年在伦敦被捕，美国指控他逃税。他后来被保释并在伦敦接受白血病治疗。他于 2020 年离开了 Tinkoff 银行的首席执行官一职，后者这样做的原因是与他反战言论保持距离。

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