俄罗斯对乌克兰多地能源设施大规模导弹攻击

在俄罗斯国防部新闻处于 2022 年 10 月 31 日周一发布的这张照片中，一艘俄罗斯军舰向乌克兰的一个目标发射了一枚巡航导弹。

俄罗斯周一(31日)早上对乌克兰多个地区的能源设施进行“大规模攻击” 。“在遭到俄罗斯轰炸之后”，乌克兰首都基辅的市长表示，至少听到了五次爆炸声，其中一些地区的电力和供水因此被切断。

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乌克兰总统府于周一早上(10 月 31 日)宣布，俄罗斯对乌克兰多个地区的能源设施进行了“大规模袭击”，两天前，俄罗斯在克里米亚的舰队遭到袭击，莫斯科指责是乌克兰在伦敦的帮助下发动的攻击。

乌克兰总统府顾问凯里洛·季莫申科(Kyrylo Tymoshenko)指出， “俄罗斯恐怖分子再次对多个地区的能源系统设施发动大规模袭击。”这名顾问还说：“一些导弹被防空系统击落，而另一些则击中了目标。”

周一早上，基辅的一部分地区没有电和水。三天前发生过在克里米亚的俄罗斯舰队遭到袭击，对此，莫斯科指责是乌克兰在伦敦的帮助下发动的攻击。

根据法新社记者在乌克兰首都基辅的现场报道，当地时间早上 8 点至 8 点 20 分，至少听到了五次爆炸声。

遭到俄罗斯攻击后，基辅的一些地区停电停水,这是市长维塔利·克里琴科 指出的。他在当地媒体 Telegram 上发布信息声称，“在俄罗斯攻击后，罢工之后，基辅部分地区缺水断电。”

基辅10月10日及17日也曾遭到伊朗制造的俄罗斯无人机的攻击，能源设施被轰炸到，导致前几天来的断电。

上周六上午，在克里米亚的Sébastopol 港湾停泊的俄罗斯军舰和民船遭到袭击，莫斯科指责是乌克兰在伦敦的帮助下发动的攻击。

发生这项港湾舰艇攻击事件后，俄罗斯中止乌克兰港口小麦的出口。而这对于世界粮食的供给是不可或缺的。

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