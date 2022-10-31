再有8名欧洲议会议员访台 预定11月1日抵达

欧洲议会

2022年8月9日在回应中国的实弹演习后，台湾中华民国举行降旗仪式

在中共20大落幕后地缘政治不确定性再度浮现的状况下，8名欧洲议会议员预定11月1日抵达台湾访问，其中2名议员去年就曾受到北京制裁。

广告 继续浏览后续

在代表团成员中，欧洲议会对中关系代表团团长包瑞翰（Reinhard Bütikofer）以及荷兰议员史卓玛（Sjoerd Sjoerdsma），早在去年初就因支持新疆人权议题被列入北京的制裁名单。

包瑞翰告诉美国政治新闻网站Politico欧洲版：“这将是一趟有非常实际目标的访问。我们从台湾回来之后，将更清楚了解双方的立法机构需要做些什麽。在我们实现目标之前，我们将持续不懈地努力。”

中央社引述说：“外交部表示，访团将晋见总统蔡英文、会晤行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮等，并探讨深化台欧在经贸投资、高科技产业、供应链安全等领域的合作。”

台湾中华民国外交部发布新闻稿指出，“对华政策跨国议会联盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）是由全球五大洲各国国会及欧洲议会成员共同倡议，在2020年6月所组成的民主联盟，此次是IPAC首度组团正式访台。

台湾中华民国外交部表示，中国在8月以美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台为借口，对台发动侵略性的联合军演威胁后，IPAC于9月在美国华府举行大会，发表共同声明予以强烈谴责，并宣示将致力推动国会议员访台，力抗中国政治及军事胁迫。

台湾中华民国外交部指出，这是继法、德国会访团及欧洲议会副议长访团后，另一欧洲重要跨国访团以实际行动展现对台湾的坚定支持，外交部对此表示感谢。

来访的8位议员来自德国、比利时、捷克、荷兰、科索沃、英国及乌克兰。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅