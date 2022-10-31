德国外长： 正考虑将伊朗革命卫队列入恐怖组织名单

伊朗革命卫队被列入恐怖组织名单

德国外长安娜莱娜·贝尔博克（Annalena Baerbock）说，德国和欧盟正在考虑是否将伊朗革命卫队列入恐怖组织名单。上个星期，德国宣布会在欧盟一揽子制裁措施之外对伊朗额外实施更加严厉的制裁。

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贝尔博克10月31日在接受德国一家新闻社采访时说，“我们也在审视如何将伊朗革命卫队列入恐怖组织名单。”

星期六，权力很大的伊朗革命卫队的头目侯赛因·萨拉米（Hossein Salami）警告说，当天是抗议者能上街游行的最后一天，显示安全部队可能加强对全国各地的抗议活动实施镇压。

伊朗革命卫队是受命保护国家伊斯兰政治系统的伊朗军队一部分。它还控制着一个巨大的商业王国，在伊朗经济几乎所有领域都相当活跃。

自从22岁的库尔德族女子阿米尼上个月死于道德警察囚禁之中以来，伊朗各地出现了抗议活动，对神职人员对国家的领导构成自1979年以来最大胆的挑战。

德黑兰指责对抗议活动表达过支持的那些国家干涉伊朗内政。

德国外长贝尔博克在接受采访时还说，目前没有为恢复伊朗核协议进行的任何谈判。西方国家与伊朗曾达成那项核协议。

美国国务院已经在2019年4月将伊朗革命卫队定性为外国恐怖组织。

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