美国：莫斯科让粮食走廊非军事化的要求是“敲诈勒索”

海上运送粮食线路

联合国主管人道主义事务副秘书长兼紧急救济协调员格里菲斯（Martin Griffiths）回绝了袭击塞瓦斯托波尔市的一架无人机是从乌克兰外运粮食的民用船只起飞的指控。俄罗斯军方31日要求乌克兰就粮食走廊非军事化做出“承诺”。美方表示：莫斯科让粮食走廊非军事化的要求是“敲诈勒索”。

广告 继续浏览后续

针对袭击俄无人机或从乌运粮船起飞的指控，协调员格里菲斯表示：10月29日俄罗斯黑海舰队船只遭袭击时，海上粮食走廊没有船只。格里菲斯还补充说：走廊只是地图上海上线路：当运送粮食的船只不在该地区时，走廊没有特殊地位。它没有为进攻性军事行动或防御提供掩护或保护。

俄罗斯国防部报告称，29日，乌克兰第73海上特种作战中心军事人员在英国专家的训练下，使用了9架无人机和7架无人舰艇对黑海舰队的船只和塞瓦斯托波尔的民用船只进行了“恐怖袭击”。

塞瓦斯托波尔市长表示，此次袭击是自特别军事行动开始以来，克里米亚半岛上发生的“最大规模”袭击。

30日，俄罗斯国防部根据从导航接收器内存中读取的信息恢复结果，确定袭击俄舰的海上无人舰是从乌克兰敖德萨出动，且沿着粮食安全走廊移动。无人机则从乌方或西方国家所租用的民用船只上起飞。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾当地时间10月29日表示，俄方已经致信联合国秘书长古特雷斯，表示在乌克兰武装部队此次袭击的背景下，无法根据“乌克兰粮食安全运输倡议”保证民用船只的安全。因此，从10月29日起，俄罗斯方面无限期地暂停该倡议。

此外，俄罗斯要求在10月31日召开联合国安全理事会会议，讨论乌克兰无人机对俄罗斯舰只和民用船只的攻击问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅