世界维吾尔代表大会指责朔尔茨访华是无视数百万维吾尔人遭受的苦难
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德国联邦总理朔尔茨将于11月4日对中国进行正式访问。这次访问是自 2019 年以来欧洲领导人的首次访问，也是执政近一年的舒尔茨（Olaf Scholz）重要一次外访。
他将由工业家陪同，如大众汽车和化学公司巴斯夫的老板，中国是德国的主要经济伙伴，也是其强大汽车行业的重要市场。商界的陪同引起了德国多方的强烈批评。
世界维吾尔代表大会主席艾沙(Dolkun Isa)一直批评德国政府在新疆问题上不愿公开批评中国。11月1日在柏林举行的一次记者招待会上艾沙表示：在联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）8月底的一份报告中提到该地区可能存在反人类罪后，德国总理还是决定前往北京“向习近平致敬，此种选择是无视数百万维吾尔人遭受的苦难。
这次访问的日期也被认为是不合时宜，因为它是在习近平二十大独揽大权后出访中国。德国国际和安全事务研究所（SWP）研究员迪特尔（Heribert Dieter）对法新社记者表示：“自然，中国政治大国将能够将总理的访问作为其实施独裁政策的正当理由”。
一些西方学者表示：德国总理舒尔茨还不如等到 11 月中旬在印度尼西亚举行的20国集团国家元首会议时和西方伙伴一道与习近平保持沟通。
迪特尔认为：西方国家特别是美国和中国之间存在地缘政治冲突。朔尔茨此时选择访华明显是希望继续与中国保持密切关系。这就意味着，他要让德国走自己的路。
德国总理朔尔茨的发言人赫布斯特里特（Steffen Hebestreit）回绝了这种说法。10月31日他表示：访华之前咨询过欧洲盟友，访华时也不会回避人权问题。
对德国总理来说，我们都无法回避这个大国，因为中国将成为新兴多极世界影响力最重要的国家之一。德国总理朔尔茨的发言人最近提醒说，减少经济依赖的一种方法是使供应和直接投资来源多样化。
对中国非常忠诚的大型集团现阶段不愿走这条路。近来， 欧洲最大化学厂商德国巴斯夫集团(BASF)的首席执行官布鲁德米勒(Martin Brudermüller)警告不要和中国对立。
而德国外交和经济部长都敦促不可绥靖，特别是在人权问题上。德国外长安娜莱娜·贝尔博克近来呼吁不要犯与俄罗斯相同的“错误” 。他还表示：
“我们不能再依赖一个不认同我们价值观的国家”，由此我们还会冒着让自己“在政治上容易受到勒索”的风险。
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