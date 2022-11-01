俄罗斯导弹轰炸如雨 乌克兰拦截有功 基辅抢修水电

乌克兰/俄罗斯

图为一艘俄罗斯军舰向乌克兰一个目标发射巡航导弹。 2022年10月31日照片

俄罗斯军队昨天对乌克兰民用基础设施大肆导弹轰炸，所炸之处均报告严重破坏结果。乌克兰首都市长克里琴科今天上午说，在俄罗斯的导弹攻击造成大规模停电的一天后，基辅全城的水电供应已经修复 。

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据法新社今天报道称，在遭到俄罗斯军队导弹袭击后，基辅市长克里琴科（Vitali Klitschko）周二上午在电报群Telegram社交网络上说，首都水和电的供应 "已经完全恢复了"。

周一上午俄罗斯对乌克兰基础设施发动大规模导弹打击，使首都80%的居民断水，并切断了35万个家庭的电源。

然而，基辅将继续按计划停电，因为在俄罗斯军队的野蛮轰炸之后，当地电力系统遭到极大破坏。周二上午基辅的防空警报再次响起。

据乌克兰军方称，俄罗斯昨天发射了55枚巡航导弹、22枚S-300导弹和无人轰炸机，对乌克兰全国进行了新一波打击。俄罗斯军队打击目标往往是乌克兰能源基础设施。

乌克兰总统府顾问奥列克西-阿雷斯托维奇周二指控说，这些袭击是俄罗斯联邦军队在乌克兰领土上最大规模的打击之一。但他对乌克兰的防空能力的提高表示欢迎，这意味着导弹破坏程度没有那么严重。

消息称数量惊人的俄罗斯军队巡航导弹被乌克兰军队拦截打下。

据乌克兰当局称，随着冬季的临近，俄罗斯上个月的袭击摧毁了该国约三分之一的电力生产与储容，乌克兰当局一再敦促乌克兰人尽可能地减少能源消耗。

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