德国总理访中引议论纷纷 北京说啥？

德国/中国/朔尔兹

中国外交部发言人赵立坚今天说，德国总理朔尔兹这次访问中国，两国领导人将就中德、中欧关系、国际形势深入交流，进一步巩固中德政治互信，“这符合双方利益”。在德国与欧盟，朔尔兹访华则引发批评。

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据中央社署名邱国强自北京引述消息报道称，中国外交部下午举行例行记者会。赵立坚在回答中方对朔尔兹（Olaf Scholz）即将访问中国有何期待的问题时，称将巩固中国与德国政治互信，符合双方利益。

朔尔兹将于4日对中国进行正式访问。

据赵立坚说，今年是中德建交50周年，中德是“全方位战略伙伴”，朔尔兹这次访问是新冠疫情发生以来，欧洲国家领导人首次访问中国，也是朔尔兹就任总理以来首次访问中国。赵立坚说，届时中德两国领导人将就中德关系、中欧关系、国际形势和全球治理深入交流，进一步巩固中德政治互信，深化中德合作，“这符合双方利益”。

中央社称，德媒报道朔尔兹不但将成为中共20大后首名访中的西方国家领导人，他更将率领一支由德国知名跨国企业高管组成的“豪华阵容代表团”访中。据德国媒体指出，最后确定12名德企代表将陪同朔尔兹访中，其中包括大众（Volkswagen）汽车、西门子（Siemens）总裁及默克集团（Merck Group）、德意志银行（Deutsche Bank）、巴斯夫（BASF）执行长等人。

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