日媒：俄罗斯为扭转战局再打“粮食牌”

乌克兰/俄罗斯

10月29日，俄罗斯国防部发布消息称，已单方面暂停参与俄乌两国于7月在联合国和土耳其的斡旋下达成的经由黑海重新出口乌克兰粮食的协议。欧美和乌克兰认为，在对乌克兰的军事进攻中处于劣势的俄罗斯正在通过自导自演粮食危机，使对方产生更大的动摇。

广告 继续浏览后续

据日本经济新闻报道称，俄罗斯为扭转战局再打“粮食牌”。针对俄罗斯暂停参与粮食协议，乌克兰总统泽连斯基在29日晚上发表的视频演讲中批评说：“俄罗斯很明显是意图再次给非洲和亚洲带来饥饿危机”。他诉称9月以后俄罗斯的阻碍已经导致200万吨以上的粮食出口停滞。美国总统拜登也于29日谴责说：“这将导致饥荒增加，可谓荒谬之极”，担心俄罗斯的行为会对全球粮食价格产生影响。

俄罗斯就暂停粮食协议的原因解释称，29日早晨，在其占领的南部克里米亚半岛塞瓦斯托波尔军港，乌克兰军队使用多架无人机进行了“恐怖袭击”。乌克兰总统办公室主任叶尔马克批评说，这是在制造“虚假恐怖袭击”。

据该报道警告，暂时消退的粮食危机有可能会再次复燃。

俄罗斯对欧洲缩减了天然气等能源供应，正在带来能源危机和物价上涨。俄罗斯在军事进攻方面的劣势增强，普京政府被认为意在向欧美各国和乌克兰施压，促使俄乌冲突走向停战。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅