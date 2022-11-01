欧盟内部市场专员：成员国对华应更加协调，而不是单独行事

欧盟/德国/中国

欧盟内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）10月31日表示，欧洲国家的政府和企业必须意识到中国是欧盟的竞争对手，他们在批准中国投资项目时不应该太天真。

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据路透社报导，布雷顿的此番评论似乎部分是在对德国发出信息，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）将于周五对华进行正式访问。在过去几年中，欧盟通过了一系列防御性措施，旨在更好地控制来自外国国有企业的投资，包括来自中国的投资，以确保竞争对手不会获得对欧盟的更多政治影响力。

尽管这笔交易引发争议，德国内阁会议10月26日还是批准了中远集团收购德国码头运营商汉堡港口与物流股份公司（HHLA）持有的汉堡港“福地”（Tollerort）集装箱码头的24.9%股权。许多来欧盟国家的外交官则对朔尔茨政府的这一决定感到不解。

曾担任法国经济部长的布雷顿在采访中表示，与最初涉及35%股份的收购方案相比，他“更喜欢”将“福地”码头的25%股份出售予中远集团的决定。这一收购比例少于最初计划的35%，也意味着作为“少数股东”的中远集团将无法获得汉堡港的运营决策权。在德国，24.9%的股份比例低于25%“有否决权的少数股权”的水平。

布雷顿警告说：“我们需要保持高度的警惕性”。布雷顿告诉路透社说，自从欧盟在2019年将中国认定为“合作伙伴、经济竞争者和制度性对手”以来，欧盟已经采取了一系列措施，以用来阻止境外企业对欧洲关键基础设施的投资。

布雷顿表示：“这取决于成员国如何使用这些措施并改变他们的行为”。朔尔茨将成为自新冠疫情爆发以来首次访华的欧盟成员国领导人。法国和德国政府消息人士向路透社证实，法国总统马克龙曾建议朔尔茨一起访华，向北京发出欧盟团结的信号，并回应在他们看来中方对欧洲分而治之的企图。但这些消息人士说，朔尔茨拒绝了马克龙的提议。

在被问及朔尔茨的行程时，布雷顿说，欧盟成员国应该采取更加团结的方法。他说：“非常重要的是，成员国对中国的行为......以一种更加协调而不是单独驱动的方式来改变，因为中国显然希望我们这样做。”

布雷顿说，欧盟对中方采取更加防御性的做法是因为北京在新冠疫情初期所采取的态度，即中国当局利用各国对中国生产的诸如口罩等医疗器械的依赖来获得外交筹码。

布雷顿说：“我们不能忘记这一切，天真的时代已经过去。欧洲市场是开放的，（但）附有条件”。他在采访中还警告那些被诱惑增加在中国投资的欧洲企业，在一个变得更加“专制”的国家，这样做要承担自己的风险。

德国化工企业巴斯夫公司此前表示，由于增长乏力、高能源成本和过度监管的三重负担，将“永久”减少其在欧洲境内工厂的规模，并计划改在中国扩张。布雷顿对此表示：“对于下这个赌注的公司来说，存在不确定性”。他补充说：“（将工厂）设在欧洲具有一个非常重要的优势，包括法治、公司保护和知名度”。

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