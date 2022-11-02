民调：绝大多数民众认为英国脱欧是一个错误

后悔脱欧的英国人占多数

民意调查协会英国民意调查委员会主席、政治学家约翰·柯蒂斯周三表示，现在的民意调查显示，绝大多数英国人认为英国脱欧是一个错误。这位专家在与记者会上表示，“英国脱欧现在可能处于自 2016 年 6 月以来的最低人气”。2016年6月，英国全民公投决定“脱欧” 。

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选民随后以 52% 的赞成票同意离开欧盟，最终的计票结果，支持脱欧选民票数17,176,006票，占总投票数52%；而 48% 的选民希望留在欧盟。现在民意调查显示，大约 43% 的受访者认为英国脱欧是一个正确的决定；而 57% 的受访者持相反意见。

柯蒂斯先生指出，自 2021 年秋季以来，这一趋势已经变得更加明显，当时英国卡车司机的短缺使得离开欧盟的成本变得明显。

自今年年初以来，由于生活成本危机，支持英国脱欧的人和后悔离开欧盟的人之间的差距进一步扩大。然而，专家认为，现在说公众舆论想要重新考虑 2016 年的投票结果还为时过早。

他指出，工党反对党似乎还没有准备好在下一次立法选举之前重新就欧盟成员国身份或共同市场展开辩论，以免吓跑会支持他们的选民。

由于这些选举将在两年内举行，执政的保守派在民意调查中挣扎了几个月，陷入反复的政治危机，自年初以来任命了他们的第三任总理苏纳克 。

柯蒂斯先生指出，苏纳克先生的到来在一定程度上阻止了民意“流血式”地下滑，但他们在民意调查中仍落后工党 30 个百分点。

他还表示： “在金融危机期间，没有一个执政的政府能够在选举中幸存下来。”因为苏纳克 (Rishi Sunak) 在唐宁街的前任丽兹·特拉斯 (Liz Truss) 以其经济削减计划税和无资金支出在市场上引发了一场风暴。

约翰·柯蒂斯最后总结说： “他们已经失去了阵地，因为公众舆论认为它不能再信任保守党来领导这个国家”。

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