建核电站

法新社：波兰确认该国第一座核电站将由美国西屋集团建造

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La Pologne choisissait Westinghouse pour la première partie de son projet nucléaire de 40 milliards de dollars
La Pologne choisissait Westinghouse pour la première partie de son projet nucléaire de 40 milliards de dollars © AFP
作者： 法广
3 分钟

面对法国电力公司EDF 和韩国水电与核电有限公司 KHNP 的竞争报价，波兰总理莫拉维茨基 (Mateusz Morawiecki) 周三宣布，美国西屋集团将斥资约 400 亿美元在波兰建造第一座核电站，波兰政府已正式支持这一能源合作。

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波兰总理莫拉维茨基在推特上写道：对于第一个项目，“我们选择了美国技术。这是最先进和最安全的技术。在决定中，我们指出了我们的合作伙伴，他是美国西屋公司”。总理说，投资的财务方案条款尚未确定。

波兰核电公司确定首座核电厂厂址是波兰北部波美拉尼亚地区的Lubiatowo-Kopalino，将于2033年投入使用。

今年10月底，美国副总统哈里斯和美国能源部长詹妮弗·格兰霍尔姆举行了会谈。会谈后，波兰总理已经表示：波兰已经选择了美国西屋电气公司作为其核能合作伙伴。莫拉维茨基称：“一个强大的波兰-美国联盟保证了我们联合倡议的成功。”

哈里斯随后回复莫拉维茨基称，美国和波兰的这一合作，对于应对气候危机、加强欧洲能源安全以及深化美波战略关系都是有益的。格兰霍尔姆则表示，这个耗资400亿美元的项目将为美国工人创造或维持超过10万个就业岗位，“这是加强我们与波兰关系、为子孙后代创造能源安全方面迈出的一大步”。

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