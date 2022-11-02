法新社：波兰确认该国第一座核电站将由美国西屋集团建造

建核电站

面对法国电力公司EDF 和韩国水电与核电有限公司 KHNP 的竞争报价，波兰总理莫拉维茨基 (Mateusz Morawiecki) 周三宣布，美国西屋集团将斥资约 400 亿美元在波兰建造第一座核电站，波兰政府已正式支持这一能源合作。

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波兰总理莫拉维茨基在推特上写道：对于第一个项目，“我们选择了美国技术。这是最先进和最安全的技术。在决定中，我们指出了我们的合作伙伴，他是美国西屋公司”。总理说，投资的财务方案条款尚未确定。

波兰核电公司确定首座核电厂厂址是波兰北部波美拉尼亚地区的Lubiatowo-Kopalino，将于2033年投入使用。

今年10月底，美国副总统哈里斯和美国能源部长詹妮弗·格兰霍尔姆举行了会谈。会谈后，波兰总理已经表示：波兰已经选择了美国西屋电气公司作为其核能合作伙伴。莫拉维茨基称：“一个强大的波兰-美国联盟保证了我们联合倡议的成功。”

哈里斯随后回复莫拉维茨基称，美国和波兰的这一合作，对于应对气候危机、加强欧洲能源安全以及深化美波战略关系都是有益的。格兰霍尔姆则表示，这个耗资400亿美元的项目将为美国工人创造或维持超过10万个就业岗位，“这是加强我们与波兰关系、为子孙后代创造能源安全方面迈出的一大步”。

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