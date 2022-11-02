波兰在与俄罗斯飞地加里宁格勒的边界上建墙

波兰/白俄罗斯/俄罗斯

波兰国防部长周三宣布，波兰将在与俄罗斯飞地加里宁格勒的边界上建造一道高墙屏障，以防止俄罗斯非法移民越境。波兰指控是由俄罗斯策划的从加里宁格勒非法越境涌向波兰。

广告 继续浏览后续

波兰称要在与俄罗斯飞地加里宁格勒的边界上建立了一道屏障。法新社说，波兰已经在与俄罗斯盟友白俄罗斯的边境上设立了墙篱。波兰指责白俄罗斯政权放行寻求进入欧盟的移民。白俄罗斯对此予以否认。

在俄罗斯启动从中东和北非到加里宁格勒的航班后，波兰官员称，"波兰决定采取行动，加强与加里宁格勒飞地边界的安全。波兰官员Mariusz Blaszczak告诉记者："我们正在那里开始建造一个临时墙篱屏障。据他说，该障碍物将包括三个平行的有刺铁丝网，高2.5米，宽3米，以及电子预警设备。他坚称，"从今天起"，210公里长的陆地边界的建墙工程正在开始。

为了防止波兰认为是俄罗斯和白俄罗斯之间针对它的 "混合战争 "的移民危机，华沙于2021年9月在其与白俄罗斯的边界上设置了一个宽约3公里、长约400多公里的隔离机制区域。

这一区域对所有非波兰居民人员关闭，包括协助移民的波兰非政府组织成员和记者。不过这一措施于去年7月取消。当地边境仍然禁止接近边界200米以内的地方，现在边界由5米高的金属围栏墙篱保护，隔离设置正在配备摄像头和运动探测器。

尽管波兰有驱回的常规做法，但在波兰与白俄罗斯边境工作的边防人员和非政府组织每天都会报告大约100起非法穿越波兰-白俄罗斯边境的事件，这些越境企图的人主要是来自中东的移民。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅