由杀貂引发丹麦提前大选 现首相议席反而过半喜极而泣

丹麦/选举

梅特·弗雷德里克森是丹麦卸任首相，但在刚刚结束的议会选举中，她所在的政党拿下了议会过半数的席位，哪怕只有一席之多，弗雷德里克森不仅可以继续执政，而且还可以无需其他党派联合而独立组阁。弗雷德里克森今天会见支持者，除了感谢，她直说很开心。

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据本台报道称，丹麦中间派的温和党本来有可能赢得选举，但最后3%的选票计票使选举结果翻盘。即将离任的首相梅特-弗雷德里克森（Mette Frederiksen）的阵营赢得了多数，而不需要中间派的帮助可以自己组阁。

本台在斯德哥尔摩的记者卡洛塔-莫特奥称，左翼党团仅以一个席位之多过半数获胜。在总席位为179的议会中夺有90个议席，正好是个神奇的数字，这要归功于来自丹麦自治领土、法罗群岛和格陵兰岛的三区救命的选票相助。社会民主党首相弗雷德里克森带着一句大大的 "谢谢 "和眼里的泪水，祝贺她的政党胜选。

尽管她不再需要温和派的16名议员的支持，弗雷德里克森宣布，她仍然计划多色彩政治光谱组建政府。温和派是排名第三的中间派政党，其领导人拉尔斯-洛克-拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）直到最后一刻还充当着造王者的角色。因此，在弗雷德里克森的演讲中，以民族团结的名义，她向中间派伸出了手，但也向中右翼的自由党伸出了橄榄枝，她这是冒着疏远极左翼盟友的风险。

虽然移民不再是一个争论的问题，所有政党都同意采取更严厉的移民政策，但在竞选期间使他们相互对立的问题可能会成为谈判的核心，例如如何修复防疫系统或应对通货膨胀，而通货膨胀正处于40年来的最高水平。

据法新社说，丹麦这场提前大选竟然是因扑杀水貂的危机而起。丹麦当局2020年11月在忧心新冠病毒变种病毒株下，下令扑杀境内约1500万只水貂。然而，这项决定搞了半天竟是非法，让支撑弗雷德里克森社会民主党（Social Democrats）少数政府的一个小党扬言，除非弗雷德里克森宣布举行提前大选、重拾选民信任，否则将推翻政府。

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