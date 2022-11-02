葡萄牙要结束投资移民签证 或断了中俄富人一条路

葡萄牙/“黄金签证”

葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔（Antonio Costa）周三表示，葡萄牙可能会取消其赋予富裕外国人居留权的“黄金签证”计划，并表示这项已有 10 年历史的计划已经发挥了作用。

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葡萄牙总理今天说，葡萄牙可能会取消“黄金签证”。而“黄金签证”备受批评。非欧盟国家居民以投资获取居留授权，俗称黄金签证计划，此计划在葡萄牙因推高房价和租金而受到严厉批评，欧盟委员会呼吁结束此类国家层级计划.

在葡萄牙，它吸引了主要来自中国、巴西和南非的外国人，“黄金签证”引来多达65亿欧元投资，其中大部分资金用于房地产。今年的规则发生了变化，葡萄牙要求将投资从大城市炙手可热的房地产市场转向人口稀少的地区。

在欧洲最大的科技盛会里斯本网络峰会上，总理科斯塔表示，葡萄牙提供的几个签证计划目前正在重新评估，黄金签证就是其中之一。科斯塔告诉记者：““黄金签证”可能已经履行了它必须履行的职责，目前，不再有理由保留它了”。

但他说，评估完成后将宣布正式决定。

科斯塔表示，葡萄牙希望继续保持吸引力，其中一个例子是其最近颁布的法律，该法律于周一颁布，创造了所谓的数字游牧民族签证。它让从远程工作中获得高月收入的外国人可以在葡萄牙生活和工作一年。

路透社说，欧盟委员会已呼吁欧盟各国政府终止向投资者出售公民身份的国家级计划，欧盟长期以来一直认为这是一种安全风险。由于担心俄罗斯非法资金流入，就在俄罗斯入侵乌克兰导致西方对莫斯科实施前所未有的制裁之前，英国于 2 月取消了为富有投资者提供的黄金签证。

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