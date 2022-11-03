俄召见英国大使 指控参与黑海舰队袭击

军事

俄罗斯指控英国参与袭击其黑海舰队，11月3日召见英驻俄罗斯大使布朗涅特（Deborah Bronnert），令她前往俄外交部说明。

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路透社报导，俄控诉其黑海舰队遭到的攻击，是在英国海军专家的领导下进行的，同时更指英国就是“北溪管线”爆炸的凶手，英国驳斥这一说法。英大使布朗涅特被俄罗斯外交部召见后，莫斯科举行了一场抗议英国的活动。

俄罗斯说，世界五个核大国“处于武装冲突的边缘”，同时指责西方鼓励了“挑衅”的行为。俄罗斯外交部周三在一份声明中声称，避免核冲突是其首要任务。声明称，俄罗斯担心五个核大国“处于直接武装冲突的边缘”，西方必须停止“鼓励使用大规模杀伤性武器的挑衅，这可能导致灾难性后果”。莫斯科表示，它支持1月份与美国、中国、英国和法国共同发表的联合声明，申明各国对避免核战争负有共同责任。

9月，普京表示俄罗斯准备使用“一切可用手段”保卫其领土完整，并说自己“不是在虚张声势”。

近日，俄罗斯一再称乌克兰计划在乌领土上使用“脏弹”（放射性扩散装置，缩写为RDD)，西方迅速驳斥了这一说法。美国及其盟友指责莫斯科做出“明显虚假的指控”，是在为升级战争创造借口。

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