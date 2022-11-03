俄罗斯要求调查美国与乌克兰开发生物武器 安理会拒绝 中国赞成 美国讽只有北京“上当”

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安全理事会拒绝了一项由俄罗斯起草的决议，该决议要求对莫斯科指控的美国参与乌克兰的生物武器开发进行调查。安理会对此巨大分歧。5个常任理事国中，美国，法国，英国投票反对，俄罗斯与中国投票赞成。10个非常任理事国全部投弃权票。俄罗斯议案遭否决。表决后美国大使说，这项决议案是 "俄罗斯欺骗和谎言的一个里程碑，除了中国，没有人上当"。

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乌克兰开发生物武器？联合国安全理事会拒绝俄罗斯对此调查请求。据法新社报道称，俄罗斯上周正式要求联合国对这些指控进行调查，自其在乌克兰的攻势开始以来，它经常提出这些指控。

但俄罗斯在周三付诸表决的决议只获得了两张赞成票（俄罗斯和中国），三张反对票（拥有否决权的法国、美国和英国），安理会的10个非常任理事国全部弃权。

俄罗斯的案文要求 "设立一个由安全理事会所有成员组成的委员会，调查针对美国和乌克兰的指控"，调查它们在禁止发展、生产和使用生物武器的《公约》下的义务。俄罗斯副大使德米特里-波利安斯基对投票结果表示遗憾，谴责西方国家的态度，这些国家 "已经证明规则不适用于他们"。他还说，"这就是通常的殖民主义心态，我们已经习惯了，我们甚至不感到惊讶，"他警告在11月28日至12月16日在日内瓦举行的《生物武器公约》审查会议上，俄罗斯还会再次要求讨论这个问题。

美国大使琳达-托马斯-格林菲尔德回答说：“美国对这项决议投了反对票，因为俄罗斯议案是基于错误的信息、不诚实、不真诚和完全不尊重 "安全理事会。”美国大使说，这项决议是 "俄罗斯欺骗和谎言的一个里程碑"，"除了中国，没有人上当"。

法新社说，美国和乌克兰上周已经断然拒绝了俄罗斯的指控，美国称这些指控是 "纯粹的发明"。

联合国裁军事务副高级代表阿德吉-埃博说，联合国不知道乌克兰有生物武器计划，也没有调查的任务或调查的技术能力。

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