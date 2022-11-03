国际原子能署报告：在乌克兰没有查到任何脏弹证据

乌克兰/俄罗斯/脏弹

乌克兰布卡发现的一个双手被绑在背后的男子的尸体。 2022年4月3日 照片

国际原子能机构（IAEA）周四表示，该机构在应乌克兰要求检查的三个地点 "没有发现任何未申报的核活动迹象"。俄罗斯指责乌克兰抹去了准备 "肮脏炸弹 "的证据。

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据法新社今天报道称，联合国属下的国际原子能机构负责人拉斐尔-格罗西在一份声明中说：“我们对迄今掌握的结果进行的技术和科学评估表明，在这三个地点没有未申报的核活动或材料的迹象。”格罗西补充说："我们将尽快报告环境取样的结果。"

法新社说，格罗西指的是原子能机构视察员所取的样品。

在对基辅核研究所、Jovti Vody的一家采矿厂和Dnipro的一家工厂进行检查之前，乌克兰曾书面请求派遣国际原子能署IAEA小组。

据联合国国际原子能署机构的声明说：“在过去的几天里，视察员能够开展国际原子能机构计划的活动，并且能够不受阻碍地进入这些地点。”

俄罗斯指责乌克兰准备对俄罗斯军队使用 "脏弹"，但乌克兰怀疑俄罗斯自己想使用这样的炸弹，并试图指责乌克兰并嫁祸，以便为莫斯科使用核武器作辩护，因为俄罗斯军队在乌克兰东部和南部正在失去阵地。

法新社说，脏弹 "是一种常规炸弹，周围置有放射性、生物或化学材料，在爆炸时扩散。

俄罗斯总统普京上周要求国际原子能机构尽快检查乌克兰的核基地。

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