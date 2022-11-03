土耳其宣布六艘满载粮食货轮已离开乌克兰港口 泽连斯基致谢协助

在一个雾蒙蒙的早晨，包括一部分黑海谷物协议的商船正等待通过博斯普鲁斯海峡 伊斯坦布尔2022年10月31日

土耳其国防部周四(3日)上午宣布，六艘满载小麦等谷物的粮食货轮已离开乌克兰港口 。一天前，俄罗斯宣布重返 7 月在土耳其和联合国主持下签署的一项国际协议。

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六艘满载着小麦等谷物的粮食货船已经离开乌克兰港口，这是土耳其国防部周四上午宣布的。这些船只，将会使用黑海安全的人道主义走廊，尽管俄乌之间的冲突持续发生，但该走廊已经使乌克兰当局能够出口 970 万吨的谷物和其他农产品。

乌克兰总统泽伦斯基2日向土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）表达感激，感谢埃尔多安在俄罗斯退出具里程碑意义的黑海谷物物出口协议后，出手相救。

俄罗斯10月29日宣布暂停参与由土耳其和联合国居中斡旋的乌克兰谷物出口协议，指控乌方不当利用这条安全运输走廊来攻击俄国在克里米亚（Crimea）的船舰，基辅当局则斥俄方的说法是退出协议的“”不实藉口” 。

土耳其方面努力协助恢复这份7月间签署的协议后，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）2日推文表示，他在电话中“感谢了埃尔多安积极投入维护这份运谷协议”。

这份协议对于缓解俄罗斯入侵乌克兰所引发的全球粮食危机来说至关重要。

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