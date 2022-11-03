布雷东提醒面对中国欧洲市场不要过于幼稚

政治

欧盟内部市场专员布雷东(Thierry Breton)在德国总理朔尔茨访华前一天接受路透社记者专访。布雷东对朔尔兹批准中资购买汉堡港码头股份表示了他的看法。他对路透社记者表示：他更加喜欢批准中远集团收购汉堡港24.9%的股权，这比最初的35%要好得多。但他也表示：我们必须高度警惕，“幼稚的时代已经结束”。

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布雷东还表示：不能总有一种惯性，以前怎么做现在还可以这样做，这是不行的。

欧盟内部市场专员布雷东还表示：自欧盟委员会（European Commission）于2019年3月将中国定义为制度性对手“systemic rival”以来，欧盟有权阻止中国公司对被视为具有战略意义的基础设施的投资。

他还表示：各国在一个更加协调的框架内而不是单独地改变他们对中国的行为是非常重要的，因为中国显然继续希望这样做。

据路透社的消息：马克龙曾向舒尔茨建议他们一起去北京，以向中国发出欧洲团结的信号，但德国总理拒绝了法国总统的提议。

布雷顿（Thierry Breton）认为，北京通过所谓的“面具外交”利用欧洲人在新冠疫情期间对中国的依赖。 他还表示：所有这些元素，我们不能忘记。他强调说。 幼稚的时代结束了。 欧洲市场是开放的，但它是受条件限制的”。

布雷东还向希望在一个日益“专制”国家增加投资的欧洲公司发出警告。 布雷顿 (Thierry Breton) 认为：“下这种赌注的公司要面临不确定性。 总部设在欧洲有一个非常重要的优势：有法治的国家可以保证企业有安全性”。

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