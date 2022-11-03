访华受批评 朔尔茨强调与中国“直接对话”的重要性

朔尔茨访华

德国总理朔尔茨即将启程前往中国，在接受媒体访问时为受到批评的访华行程辩护，强调“与中国直接对话”的重要性。美国国务卿布林肯周三抵达德国，参加在德国西部明斯特举行的G7 集团外长会议。法新社报道，布林肯与德国外长会晤时时，或会谈到朔尔茨访华的议题。

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朔尔茨将在中国停留不到一天的时间，但他是2019年以来第一位访问中国的欧洲领导人，也是在习近平二十大上确立了连任第三届中国最高领导人地位后去北京的首位西方领导人。在西方因靠近俄罗斯及其涉嫌侵犯人权而对北京采取强硬立场之际，这次访问引起了广泛的批评。 朔尔兹将由大众汽车公司和巴斯夫等公司领导陪同前往北京，由于北京依然实施严厉的清零政策，他将在一天内会见习近平主席及总理李克强。

为了回应批评声，朔尔茨周三在接受德国媒体《法兰克福汇报》采访时表示，在符合德中双方利益的情况下，寻求合作，但德方不会忽视”争议“。

朔尔茨在采访中列出了他打算与中方讨论的各种 "争议问题"， 其中包括 "尊重公民和政治自由以及少数民族的权利"，如新疆的穆斯林维吾尔族；他还提到了 "台湾周边的紧张局势"，他说："德国像美国和其他许多国家一样，遵循一个中国政策。" 但这也意味着“改变现状只能通过和平方式和双方协议来完成。”

关于乌克兰战争，朔尔茨强调"中国作为联合国安理会常任理事国的特殊责任"。 他敦促北京 "向莫斯科明确表达对《联合国宪章》及其原则的尊重"。他还对德国和中国之间的经济关系缺乏对等性表示遗憾，包括在公司的市场准入、许可证、知识产权保护方面，双方的差距非常大。

朔尔茨呼吁北京就其环境政策做出努力："如果中国不采取坚决的减排行动，我们就无法赢得应对气候变化的战斗。“

朔尔茨为他前往中国的决定和“直接对话”的重要性辩护。他特别提到了最近巩固了习近平主席权力的中国共产党 二十大，并承认“今天的中国与五、十年前不同”，朔尔兹说：“如果中国发生变化，我们与中国的关系也必须发生变化。”

法新社报道，周三晚上抵达德国的美国国务卿布林肯与德国外长贝尔博克在周四会晤时将讨论这个问题。 七国集团G7（美国、加拿大、日本、法国、英国、意大利、德国）外交部长会议将于周四和周五在德国西部城市明斯特（西部）举行。

华盛顿方面尤其对朔尔茨访华不看好，尽管一位美国高级外交官周三向记者保证："一些年来，面对中国带来的挑战，我们和欧洲人之间的立场一直是一致的。”

美国特别关注中国在德国北部汉堡港口码头的投资，并向柏林施压以限制其出售的股份。一位不愿透露姓名的美国官员保证，美国大使馆非常明确地传达了一个事实，即强烈建议（汉堡港）没有中方的控股”。

报道称，中国中远集团将只能收购德国汉堡港口与物流股份公司（ HHLA） Tollerort 集装箱码头不到 25%”的股份，而不是最初的目标 35%。

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