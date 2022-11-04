北海天然气开采平台在英国成为装置艺术作品，强化环境与气候意识

生态

北海退役的天然气开采平台成为英国滨海韦斯顿 （ Weston-Super-Mare）的公共艺术景观，取名“看怪兽”（ See Monster ）。这是2022年英国耗资 1亿2千万英镑的“无封闭”（ Unboxed ）全国性公共创意活动的10个项目之一， 由英国各级政府参与支持。9月24日开幕的展览原定于明天11月5日结束， 展览的主办方决定再为观众开放15天时间，顺延到11月20日结束。

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“看怪兽” 是一个35高， 重450吨的大型装置。 原来是北海开采天然气的平台，在“无封闭”创意活动里，它被运到滨海韦斯顿，改装成一个有9米高的树木盆景，10米高瀑布瀑布，由风能和太阳能设备，风动雕塑和滑梯组成的艺术装置。

风能和太阳能， 作为清洁能源用来灌溉巨型盆景。 风能也用来驱动代表日和月的两件雕塑作品的运转。

这件装置作品引起很多的社会性讨论。参与装置建设的气候学家艾拉吉博特博士说， 我们知道依赖化石燃料对我们的负面影响，但是对于怎么样改善我们的局面却没有那么了解。这件作品提醒我们，我们的工业历史是怎么样造成了我们的气候现状，而我们又能怎么样通过象重新利用石油和天然气开采平台这样的方式来改造我们的未来。

“看怪兽”装置项目的艺术总监Patrick O’Mahony表示，从艺术的角度来讲，我们知道我们要讨论什么，我们要讨论再利用的议题，我们要讨论可再生能源，我们要讨论气候与英国的文化认同，接下来的问题是怎么来组织我们的议题， 来组织我们的要说的话，什么办法才是有意义的，艺术性的，最刺激的，触动人的办法。最后我们找到了“看怪兽”这个世界最大的天然气平台再利用改造装置来表达我们的思想。

“无封闭”（ Unboxed ）的项目总监Sam Hunt说，“看怪兽”走进了滨海韦斯顿的心里， 是为当地人创作的，是和当地人一起创建的。Patrick O’Mahony补充说，在英国， 人民的声音是驱动艺术，驱动政府的力量。

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