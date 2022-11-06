德国《经济周刊》：德国外交政策摇摆不定

德国/欧洲

德国媒体继续分析朔尔茨（Olaf Scholz）总理访华的表现和效果。朔尔茨为自己的访华之行做了辩护。

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据《法兰克福汇报》报道，朔尔茨总理回国一天后即周六便为他的访华之行做了辩护。他说，中国领导层赞成他的立场，即不允许在乌克兰战争中使用核武器。他说：“就为了这一点，这趟旅行就值了。”朔尔茨在社民党柏林周六的辩论会上还说，重要的是要在未来减少对中国的依赖。即便是在20年或30年内，与中国出现龃龉时，德国也应继续保持行动能力。这就是为什么要让贸易多样化，加强与日本或韩国的贸易，同时也加强与越南或印尼等国家的贸易。这些都将在德国政府目前正在制定的对华战略中得到体现。但退出中国不是个好主意。

德国N-TV电视台的印象是，总理是换了个新的，但他的对华战略并没有新东西。人们看不到摆脱危险的对华依赖的迹象。

《明镜》周刊的印象是：朔尔茨执拗地干他觉得该干的事。别人说什么，他都无所谓。人们对他的访华之行提出批评，他几乎不能理解。

德国广播电台发表评论说，朔尔茨的单独行动在欧洲引起不满。如果朔尔茨携法国总统马克龙，而不是携德国经济代表团访华，那将是欧洲团结的标志。朔尔茨单独访华是一个错误。朔尔茨访华给人留下的最深刻印象是，他拒绝了法国总统马克龙共同访华的建议。

《南德意志报》认为，朔尔茨在北京至少说了该说的话。他在北京公开谈及乌克兰战争、台湾和对外封锁话题。但人们不能期待这些话语会产生效果。

德国《经济周刊》得出的印象是，朔尔茨在从事地缘战略，但是是作为市长和经济律师，只是偶尔也作为德国总理在做这件事。这样做是行不通的。德国的外交政策摇摆不定，它迫切需要更多的焦点，领导和欧洲。

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