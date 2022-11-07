英首相苏纳克表示愿与法国在移民问题上“密切合作”

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英国首相苏纳克周一在埃及举行COP27气候大会期间表示，他希望在移民问题上与法国“密切合作”。英国首相府唐宁街证实，正在就该问题敲定一份协议。

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法新社从埃及沙姆沙伊赫报道，两周前就任英国首相的里希·苏纳克周一与法国总统马克龙会了面，这是苏纳克上任以来与马克龙的首次会面。

英国首相在和马克龙会面后说，他“很高兴见到马克龙总统，（双方）不仅谈论了打击非法移民的问题，还谈论了（英国）希望与法国密切合作的其他领域。”

法新社表示，在伦敦和巴黎经历了一段时间的紧张之后，在约翰逊和特拉斯辞职的政治危机的背景下成为（英国）首相的里希·苏纳克政府似乎对法国采取了更加和解的语气。

法新社补充说，马克龙和苏纳克在10月底的电话会谈中已经决定在移民问题上加强合作。自今年年初以来，已有创纪录的 近4万人冒着生命危险乘坐小船穿越英吉利海峡。

苏纳克强调，这是个“复杂的问题”，“不会在一夜之间得到解决”。但他的团队面临对移民涌入需要管理的压力，最近的曝光显示，一个接待中心人满为患，另一个在多佛尔附近的接待中心，则被投掷燃烧装置。

苏纳克说：“我认为有机会一起合作，不仅与法国，还与其他国家合作”，他并指出他将在“未来几周”提供更多的细节。

在伦敦，唐宁街的一位发言人证实，“正在讨论一项协议”，并且“正在敲定”。

在法国，爱丽舍宫只是说，马克龙和苏纳克将“保持联系，以促进两国之间的协调，以应对非法移民的挑战”。

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