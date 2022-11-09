俄军赫尔松失守 正大溃撤

乌克兰/俄罗斯

乌克兰位于南部城市赫尔松的一条公路上的主桥被炸毁，莫斯科占领当局的一名重要人物在俄罗斯官方媒体所说的车祸中丧生，乌克兰军队加大进攻力度，给俄罗斯控制的乌克兰南部地区带来了更多动荡。俄罗斯国防部长绍伊古周三今天下令俄罗斯部队撤出曾是占领地乌克兰城市赫尔松，并在第聂伯河对岸建立防线。

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据路透社今天报道称，俄罗斯军队在大撤退，显示放弃了乌克兰城市赫尔松。

俄罗斯国防部长绍伊古周三下令俄罗斯部队撤出被占领的乌克兰城市赫尔松，并在第聂伯河对岸建立防线。该公告标志着俄罗斯最重要的撤退之一，也是乌克兰战争的潜在转折点，目前乌克兰战争已接近第九个月末。

在电视评论中，全面指挥战争的谢尔盖·苏罗维金将军表示，不再可能为赫尔松市提供供应。

这一消息是在乌克兰数周向这座城市推进以及俄罗斯竞相迁移数万居民之后发布的。俄罗斯有影响力的战争博客显示已经预料到了这一撤退决定，但他们将此描述为遭到沉重打击。

在 Telegram 上拥有超过 130 万订阅者的 War Gonzo 博客说，“显然我们将离开这座城市，不管现在写这篇文章有多痛苦，” War Gonzo 博客说，“简单来说，赫尔松不能赤手空拳，” 他还说。“是的，这是俄罗斯军队历史上黑暗的一页。是俄罗斯国家的。是悲剧的一页。”

路透社说，顿涅茨克工业区的冲突焦点在巴赫穆特、索莱达尔和阿夫迪夫卡镇周围，这是自 2 月下旬俄罗斯军队入侵乌克兰以来最激烈的战斗地区。周二晚上，乌克兰军方发表声明指责俄罗斯军队继续抢劫和破坏赫尔松的基础设施。

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