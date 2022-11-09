俄罗斯称美国中期选后美俄关系将继续 "糟糕"

俄罗斯/美国/乌克兰

俄罗斯总统府周三表示，无论美国中期选举结果如何，莫斯科和华盛顿之间的关系仍将 "糟糕"。法新社说，这是因为俄罗斯在乌克兰的侵略战争引起了两国危机。

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据法新社今天报道称，俄罗斯总统府克里姆林宫今天称美国中期选举后美俄关系将继续 "糟糕"。俄罗斯新闻社援引克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫的话说， “这些选举，从本质上讲，不能改变什么。” 克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫说，“我们的关系目前很糟糕，并将继续糟糕。”

据佩斯科夫说：“这些选举很重要，但另一方面，我认为我说我们不应该高估它们对我们未来中短期双边关系的重要性，这并没有错。”

近年来，克里姆林宫被指控鼓励干预美国选举，特别是通过在社交网络上的影响活动。据佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三说：“我们已经习惯了这些指责，我们甚至对它们熟视无睹。”

据法新社，俄罗斯在乌克兰的侵略战争是俄美关系史上最严重的危机之一，而乌克兰得到了美国民主党总统拜登政府以武器运输和财政援助形式的大规模支持。

美国共和党在美国国会掀起 "浪潮 "的希望似乎在周三消退，民主党人希望在这些中期选举中限制损失，这对民主党总统乔-拜登的政治前途和他的共和党前任及竞争对手特朗普的前途同样具有决定性意义。特朗普在白宫任职期间（2017-2021年），对俄罗斯总统普京政权的态度比拜登更加和善。

据法新社说，如果共和党在中期选举中赢得国会两院的多数席位，拜登的外交政策可能会进入一个动荡期，但一般认为，美国在乌克兰问题上出现完全逆转似乎不太可能。

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