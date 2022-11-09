德国政府禁止中资收购两家德国芯片企业

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德国政府于周三禁止中资企业收购两家德国的半导体企业。德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）表示：“一个开放的市场经济不是一个幼稚的市场经济。”哈贝克希望进一步紧缩对外贸易法。

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据德新社报道，德国政府根据《对外贸易和支付法》作出决定，禁止中资企业收购德国两家半导体企业，一家是位于多特蒙德的芯片生产商艾尔默斯（Elmos），另一家是位于巴州提供温度解决方案的半导体企业ERS电子。

经济部长哈贝克向联邦政府提出建议，禁止中资企业收购艾尔默斯公司，因为收购“将对德国的公共秩序和安全构成威胁”。与禁止相比，任何为收购案添加附加条件的“温和方式”都不足以消除隐患。

哈贝科周二在斯图加特表示，应特别敏感地看待半导体和芯片等关键部门的领域。“这意味着我们应该合理地假设，中国的投资在那里有更高的障碍需要克服。对我来说，这包括艾尔默斯。”这位绿党政治家再次警告说，不要对德国的外国投资商采取不加保护的开放态度。

多特蒙德市长Thomas Wetsphal曾批评说，如果该交易被禁止，多特蒙德将有225个工作岗位面临危险。“如果收购案达成，（225名员工失业的）情况就不会发生。现在，艾尔默斯得好好想想该怎么往下走。” 多特蒙德生产的芯片是旧技术，艾尔默斯不能再用于自己的产品系列。但另一方面，现在待售的晶圆生产对于基于旧技术的医疗检测设备非常重要。

德国《明镜》报道说，哈贝克为政府禁止中资收购德国两家公司进行了辩护。他说，德国是一个开放的市场经济，欢迎来自国外的投资，但“开放的市场经济并不是幼稚的市场经济”。具体而言。德国政府禁止将多特蒙德艾尔默斯公司的芯片制造厂出售给一家中国公司。在另一起案件中，哈贝克。没有给出任何细节，并提到了公司的商业机密。但根据路透社和商报的报道，中国投资商收购巴州ERS电子公司的计划受到了影响。该公司是一家活跃在全球的半导体设备行业的公司。

哈贝克还说，中国现在是而且应该继续是一个贸易伙伴。“但人们看到了一种有意识的战略行为，特别是在半导体和微芯片生产领域里。贸易利益和权力利益可能被用于权力政治，并可能被用来反对德国的利益。”哈贝克说，在打击这种影响的斗争中，对外贸易法是一把非常锋利的剑。“而且我们将在未来继续磨练它。”某些关键部门必须减少依赖性。

哈贝克表示，目前总共有数十项投资在审批程序中。然而，并非所有这些项目都涉及中国的投资。

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