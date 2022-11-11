乌军攻入赫尔松 政府大楼胜利升旗

乌克兰/俄罗斯

乌克兰国防部表示，在俄罗斯军队撤出后，乌克兰军队周五进入南部重要城市赫尔松。赫尔松行政大楼顶部已经升起了乌克兰的国旗。赫尔松当地据信仍然有俄罗斯军队士兵顽抗，乌克兰国防部警告，"每个反抗的俄罗斯士兵都将被消灭。俄兵只有一个避免死亡的机会：那就是立即投降。"

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据法新社今天报道称，乌克兰军队进攻打入赫尔松。乌克兰官方即刻报告了进展胜利的消息。

据乌克兰国防部表示，乌克兰军队恢复了对赫尔松的控制，乌克兰武装部队已经挺进该市。

乌克兰国防部还呼吁残余的俄罗斯军队应当 "立即投降"，并承诺将将保护 "投降者的 "生命和安全"。

乌克兰国防部对俄军警告称，“你们的指挥官告诉你们要换上便服并设法自己逃亡。但是很明显，你们不会成功潜伏逃跑。”

据乌克兰国防部警告，"每个反抗的俄罗斯士兵都将被消灭。俄兵只有一个避免死亡的机会：立即投降。"

俄罗斯军方稍早称，俄军有序撤退，绝不留下任何武器弹药。

多日来，俄罗斯军队就在撤退，乌克兰方面则指，俄罗斯军队在溃退。

对于乌克兰军队打进赫尔松并插旗，国际媒体证实乌克兰国旗今天在赫尔松市行政大楼顶上升起飘扬，赫尔松市内，欧盟的旗帜也被布置出现。

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