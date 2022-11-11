乌军攻进赫尔松 民众奔走欢迎 普京拒绝称此是羞辱

乌克兰/俄罗斯/赫尔松

周五，在俄罗斯战败放弃了自 2 月入侵以来占领的唯一地区首府后，乌克兰军队在赫尔松市中心受到欢欣鼓舞的居民的欢迎。

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据路透社今天报道称，尽管俄罗斯宣传说，俄军已经完成了越过第聂伯河的有序撤退，没有损失一名士兵，但当地乌克兰居民描绘了一幅俄军混乱撤退的画面，俄罗斯军队在试图逃跑时有士兵为藏匿脱下制服，有人遭溺水身亡。

互联网上流传的视频片段显示，数十名乌克兰人在赫尔松的中央广场欢呼并高呼胜利口号，显然是第一批抵达的乌克兰军队在人群中的自拍。两名当地男子将一名女兵扛在肩上，将她抛向空中。一些居民用乌克兰国旗包裹自己。一名居民男子高兴地哭了起来。

乌克兰国防表示，赫尔松正在返回乌克兰控制中，乌克兰并命令任何剩余的俄罗斯军队向进入该市的乌克兰军队投降。

随着乌克兰军队在俄罗斯战争中最迅速和最屈辱的撤退之一中向前冲锋，村民们从躲藏起来的地方出来描述在俄罗斯军队占领下的几个月，他们控诉说俄军杀死了居民并抢劫了房屋。

在赫尔松以北 20 公里（12 英里）处新收复的 Blahodatne 村，乌克兰士兵正在接管俄罗斯人挖掘的阵地。在村庄的入口处，乌克兰军队在一个破旧的仓库中查看了大量被俄罗斯人遗弃的120毫米迫击炮弹。

路透社说无法立即核实乌克兰推进的全部程度或任何俄罗斯士兵的命运报告。俄军曾匆忙将数千名士兵撤退到宽阔的第聂伯河对岸。

乌克兰赫尔松地区委员会成员 Serhiy Khlan 表示，该地区首府现在几乎完全处于乌克兰军队的控制之下，乌克兰军队在当地行政大楼上悬挂乌克兰国旗。据他说，大批俄罗斯士兵在试图逃跑时淹死在河里，其他人已经换上了便服，他建议居民在乌克兰军队搜剿剩余的俄罗斯军队时不要离开家园。

乌克兰军方南部司令部发言人纳塔利娅·胡梅纽克（Natalia Humeniuk）表示，俄罗斯军队“已经换上便服两周了”。她说，“这意味着不能排除俄军残兵做破坏行动。”

早些时候，俄罗斯国防部表示，就在莫斯科宣布从赫尔松撤军两天后，俄军就已经完成了从赫尔松市所在的第聂伯河西岸的撤军。

据亲俄战争博主周四晚间报道称，过河的俄罗斯军队遭到乌克兰军队的猛烈攻击。俄罗斯外交部表示，乌克兰军队一夜之间用美国提供的 HIMARS 火箭系统袭击了第聂伯河口岸五次。

但乌克兰国防部长奥列克西·列兹尼科夫周四告诉路透社，俄罗斯至少需要一周时间才能撤出赫尔松。他估计俄罗斯在该地区仍有 40,000 名士兵，并表示情报显示其部队仍留在该市及其周边地区。

乌克兰总统·泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）在夜间讲话中表示，乌克兰军队在向南推进时已经夺回了 41 个定居点，这是近 9 个月的战争中最迅速、最剧烈的控制转移之一。

当路透社记者到达布拉霍达特内时，没有任何俄罗斯军队的踪影。松了一口气的村民讲述了被占领下的生活，称大约有 100 名俄罗斯人占领了这个村庄八个月。他们说，俄罗斯人周三不战而退，乌克兰军队周四进入。村民们说，俄罗斯人杀死了一名离战壕太近的男子，并带走了另外两名男子和一名下落不明的年轻女子。

43 岁的 Serhii Kalko 说：在最初的两个月里，他们进来时非常具有侵略性，俄罗斯士兵走在街上时向空中开枪恐吓。

村民们说，俄罗斯军队还闯入空置房屋并对其进行抢劫，拆除家具、电视、炉灶和冰箱。什么都抢。“俄罗斯人偷走了所有东西。”一位名叫哈利娜的 50 岁妇女说，当地村子大约 1,000 名居民中现在只剩下大约 60 人。

从赫尔松撤军是俄罗斯在战争中的第三次重大撤退，也是第一次涉及放弃如此大的被占领城市。莫斯科的军队于 3 月被赶出首都基辅郊区，并于 9 月被赶出哈尔科夫东北部地区。

据路透社说，赫尔松省是俄罗斯总统普京在 9 月下旬声称从乌克兰吞并的四个省之一。尽管克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫表示，该地区的附属地位保持不变，但失去该地区首府似乎会结束一些俄罗斯人所表达的占领乌克兰整个黑海沿岸的梦想。

赫尔松附近唯一一条过河的公路，已经损坏的安东尼夫斯基桥，倒塌了。俄罗斯军事博客称，它可能在俄罗斯军队撤退时被炸毁。

俄罗斯国防部表示，已在河东岸采取了“防御线和阵地”，莫斯科希望它能够更好地补给和防御。俄罗斯总统普京的发言人德米特里·佩斯科夫说，撤退的决定是由国防部做出的。当被记者问到这是否是对普京的羞辱时，佩斯科夫说：“不是。”

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