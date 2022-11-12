乌军当心！欢庆拿下赫尔松除了鲜花还有地雷

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队胜利挺进南部重镇赫尔松，遭致世界刮目相看。欧美盟友国家纷纷祝贺乌克兰总统泽连斯基这一重要的军事胜利。乌克兰军队在赫尔松受到民众鲜花欢迎，但军事警告称，乌军当心，俄罗斯军队溃撤时一如往常，在赫尔松到处埋下地雷。

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据法新社报道，乌克兰赫尔松附近有鲜花和地雷欢迎乌克兰士兵。

在俄罗斯军队撤离的乌克兰南部主要城市赫尔松，攻进城中的乌克兰士兵向法新社讲述了他们的高风险战况。据乌克兰军方称，在南线作战四个月后，乌克兰军队迅速反攻让俄军措手不及。但"我们的敌人很狡猾，很危险。但我们现在看到的这一进展以及占领者向第聂伯河的逃亡，对我们所有人来说确实是一个惊喜。"

乌军称，在过去的几个月里，"这是一场阵地战，有互攻互防，有炮火对决。很血腥，有很多人阵亡，战士非常疲累。

据称，南部战场破坏状况严重，虽然有许多俄军占领者的武器被毁，许多当地的农业设备也被严重毁坏，俄军到处留下Z字形的标志"，到处也都是民房被战火摧毁的残破景象。

据乌克兰士兵称，虽然他很高兴在赫尔松胜利，但他很谨慎，也很警惕，正如乌克兰当局不断警告的那样，乌克兰担心俄罗斯军队撤退时会留下破坏与威胁。乌军警告说，始终存在的危险是俄军在撤退出发前埋下的地雷和未爆炸的弹药，它们随时可能被引爆。

消息说，俄军在乌克兰其它地区包括首都基辅地区，弃逃时都埋下无数地雷。

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