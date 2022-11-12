"海洋维京号 "230难民岸上置留 地中海搜救逃难称继续

法国/地中海

非政府组织 "SOS地中海 "租用的人道主义船只 "海洋维京号 "今天离开法国南部土伦军港，据报在另一个港口作技术停锚后将再次前往地中海沿岸，搜救海上逃离难民。医生无疆界组织也宣称重启救援船前往地中海。"海洋维京号 "船上230名移民已经全部上岸，获法国安置，法国并开启移民甄别处理程序。

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法国接手的"海洋维京号 "230移民上岸行动昨夜今晨完成，而该救援船也已离开土伦。该船在再次前往利比亚海岸之前，将在另一个法国港口停留几周，进行技术性补给。

在海上寻找登岸港口的20天后，地中海SOS组织在利比亚和意大利海岸之间解救的234名移民全部得以上岸，其中230人在土伦军港上岸，4人最初在法国科西嘉岛上岸，之后他们被转移到法国大陆。其中189人，包括23名妇女和13名未成年人，目前被暂时安置在距离土伦约20公里的吉恩斯半岛上的一个度假村，当地为他们开辟了一个封闭的 "国际等待区"，他们暂时还不被视为已在法国境内。在对他们的庇护申请进行初步评估之前，这些人被禁止离开这里。

据法国地方当局称，目前，每个人都表示希望提出庇护要求。但在此之前，他们必须通过安全检查，特别是法国内部情报部门的检查，然后与法国难民和无国籍人士保护办公室（Ofpra）面谈，该办公室的工作人员预计将在周六开始检查他们的申请资料是否符合要求。

据当地省长埃文斯-理查德（Evence Richard）说，"海洋维京号 "上的44名无人陪伴的未成年人，其中大部分是青少年，由法国社会服务部门负责，被安置在吉恩斯营地外。

230人中三分之二的人，即175人，将离开法国，被重新安置到11个国家，包括德国（将接收约80人）、卢森堡、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、立陶宛、马耳他、葡萄牙、爱尔兰、芬兰和挪威。

法新社说，"海洋维京号 "救援船引发法国与意大利外交危机，但这艘在利比亚沿海救援的救护船首次让幸存者在法国上岸。据地中海SOS说，他们的救援船将再次起航，因为自2014年以来，地中海已经有超过20,000人死亡。该人道救援组织称，“我们不接受地中海海域成为坟场"。无国界医生组织也表示，他们将重新启动救援船Geo Barents号，到地中海救援难民。

根据国际移民组织（IOM）的数据，自今年年初以来，已有1891名移民在试图抵达欧洲的地中海失踪。

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