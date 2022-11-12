赫尔松震波冲击克里姆林宫 顾问翻脸罕见称应推翻普京？

乌克兰/俄罗斯/普京/赫尔松

俄罗斯从赫尔松撤军，放弃这个自2月展开入侵以来唯一占领的乌克兰州级首府，居民欢喜迎接乌军抵达市中心。而因俄军在赫尔松遭挫败，俄国总统普京的策士杜金主张推翻普京政权。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述消息报道称，俄罗斯宣布自赫尔松市（Kherson）完成撤离后，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）于11日表示，这个地区首府已是“我们的了”。乌克兰国防部在社群媒体指出，赫尔松重回乌克兰控制，乌克兰武装部队已进入这座城市。

自俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）2月24日下令入侵乌克兰后，赫尔松是俄军首个攻占的乌克兰都市枢纽。尽管俄方表示，已让3万名士兵撤离第聂伯河（Dnipro River）西岸，没有留下任何军事装备或武器，所有俄军渡河到东岸，没有折损一兵一卒。但乌方形容俄军撤退状况混乱，还有人在试图逃跑时溺毙。

这次撤军堪称俄方在这场战争中的第3次重大撤退行动，也是在面对乌军强势反攻夺回东部和南部部分地区时，首度弃守如此大的占领区城市。

美国全国公共电台（NPR）评论，俄方前两次重大撤军行动，分别是3月底撤离乌克兰首都基辅郊区，以及5月撤离乌克兰东北部的乌国第2大城哈尔科夫（Kharkiv）。

经路透社查证的影片画面显示，数十人在赫松市的中央广场欢呼，高喊胜利口号，似乎是第一批抵达现场的乌军在人群中自拍。

就俄军赫尔松挫败，力主攻乌策士杜金呼吁推翻。

据英国媒体消息，俄罗斯争议政治理论家杜金（Alexander Dugin）是普京总统的策士，有“普京大脑”之名，如今在俄军于乌克兰赫尔松挫败后，他主张推翻普京，甚至暗示应将普京处死。

英国“镜报”（The Mirror）称，杜金是极右派民族主义者，也是赞成俄军进攻乌克兰的主要人物之一。他主张将俄国领土扩张到克里米亚半岛和乌克兰全境，并兼并波罗的海3国。杜金在社群平台Telegram贴文说，每个“真正的俄罗斯人”现在都应对乌克兰战局感到悲痛和“咬牙切齿”，因为俄军已弃守赫尔松，若有人不为此难过，“他们就不是俄罗斯人”。

据报导，他引述苏格兰社会人类学家佛雷塞（James Frazer）在“金枝”（The Golden Bough）一书中讲述的一个故事，即有一位国王因在旱季未能召来雨水，而遭到杀害剖腹。杜金的贴文说，人民授予统治者绝对完整的权力，他理应拯救所有人，如若不然，统治者就会遭受和那位“雨王”相同的命运。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅