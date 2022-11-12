马克龙欢迎赫尔松回归乌克兰 朔尔茨：外交解决方案目前是不可能的

乌克兰/欧洲/俄罗斯

法国总统马克龙11月11日通过推特就乌克兰军队时隔数月后收复乌南重镇赫尔松市表示欢迎，并指“法国将继续站在乌克兰人民一边”。德国总理朔尔茨当天并与乌克兰总统泽连斯基通话，探讨前线进展和对乌支持。据路透社报导，德国政府已从其2023年预算中额外拨出10亿欧元用于支持乌克兰，并将资金用于防御俄罗斯的网络攻击和收集战争罪的证据。

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就乌方在战场上取得的这一最新战果，马克龙周五相继用法语、乌克兰语和英语表示：“我欢迎赫尔松回归乌克兰，这是全面恢复其主权权利的重要一步”。他强调：“法国将继续站在乌克兰人民一边”。泽连斯基则用乌克兰语和法语回应称：“谢谢你@马克龙。而这些步骤将继续下去，直到乌克兰的每一个城镇和村庄上空飘扬着乌克兰的国旗。很高兴有你和法国人民这样的盟友并肩走在这条路上。”

泽连斯基稍早介绍称，他与朔尔茨进行了通话，通报了前线的进展，以及俄军对乌克兰平民的最新袭击。泽连斯基还感谢德方“对保卫我们的天空和边界的巨大贡献。支持继续执行黑海谷物倡议，并在二十国集团（G20）峰会前夕商定立场。”

据路透社引述一份文件内容报导，德国政府从其2023年预算中额外拨出10亿欧元用于支持乌克兰，资金用于防御俄罗斯的网络攻击和收集战争罪的证据。这笔额外拨款是在关于德国是否应该加强对乌克兰的军事援助的争论中进行的。

报导指，该专款是德国“红黄绿”联合政府中绿党的胜利，自俄总统普京在2月份下令全面入侵乌克兰以来，绿党一直是对乌提供军事援助的最有力倡导者。绿党籍联邦议院议员瓦格纳（Robin Wagener）表示：“这笔乌克兰预算清楚地表明，我们的支持远远超出了重要和必要的武器交付”。瓦格纳说：“我们正在对欧洲和乌克兰的和平进行大规模的投资”。

报导指，部分资金将支持记录侵犯人权和战争罪行证据的团队，包括在俄罗斯撤军后发现的证据。额外的资金还将用于支持更广泛地区的民间社会，包括保护白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的记者。

值得一提的是，社民党籍总理朔尔茨周五晚在莱比锡出席活动时表示，在他看来，结束乌克兰战争的外交解决方案目前是不可能的。朔尔茨表示：“我们都希望看到这场战争的结束，并使和平成为可能。”

朔尔茨称：“这也是迄今为止我与俄罗斯总统所有会谈的主题，我没有让任何批评打消我在一定时间内与俄罗斯总统通电话的念头——往往是很长时间”。他也提到了与乌克兰方面进行的沟通。

然而，普京的战争阻止了任何外交上的缓和。朔尔茨表示，通过“我们目前正在经历的这场凶残的战争”，“普京首先阻止了以前在对话进程方面正在进行的一切”。

朔尔茨重申他反对按照俄罗斯的条件进行停火，并称“首先，俄罗斯必须认识到，强制和平的想法行不通，你不能用一支彩色笔在地方上画来画去，说这里现在就是我的了”。他补充说：“所以不会有强制和平，必须出现不同的理解”。

朔尔茨称，他本人正在“与其他许多人一起不间断地”努力使俄罗斯认识到这一点，因为这是进行成功和谈的基础。朔尔茨还谈到了他在俄罗斯2月24日入侵乌克兰前不久与普京的最后一次当面会谈。

朔尔茨回忆说：“战争爆发前不久我也在莫斯科，坐在这张7米长的桌子前与他交谈”。朔尔茨透露称，在这次长达四小时的会谈中，普京要求“乌克兰境内不应有威胁莫斯科的导弹”，而且乌克兰不应加入北约。

当时，朔尔茨已向基辅提出了排除导弹部署在乌克兰的军备控制协议，并强调“在未来十年、二十年、三十年”，乌克兰加入北约根本不在议程之上。就普京提出的要求，朔尔茨当面问他称：“有什么意义？”

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