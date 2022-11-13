一视频曝料瓦格纳血腥锤杀一名投降士兵

俄罗斯/瓦格纳

在乌克兰与俄罗斯军队联手作战的瓦格纳雇佣兵组织负责人周日对据称一名前瓦格纳成员因被指控是逃兵而被用大锤敲砸打头部击杀事件发表评论，称 "这是一部精彩的电影作品，它是一个一锤子买卖。我希望在拍摄过程中没有动物受到伤害。"

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据法新社今天报道称，瓦格纳头目就被指控是处决被控逃兵的视频发表称赞评论。与瓦格纳关系密切的电报群一个账户发布了一段视频，显示一名男子头颅被绑在一个石块上，被人用棍锤敲砸。据这个消息来源称，这是一名向乌克兰军队投降的瓦格纳集团士兵，但后来被俄罗斯军队重新抓获。

周日今天，瓦格纳雇佣军负责人叶夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）被该新闻援引说："在这个节目中，我们看到这个人没有在乌克兰找到他的幸福，但他遇到了不友善但公平的人。这是一部精彩的电影作品，它是一个一锤子买卖。我希望在拍摄过程中没有动物受到伤害。"

法新社说无法确认该视频的真实性或确认作者。

自2014年以来，来自瓦格纳雇佣军的雇佣兵被指控在许多冲突地区为普京政权的利益服务，在从叙利亚到乌克兰、非洲和南美充当打手。

近几个月来，该瓦格纳织一直活跃在乌克兰前线，支持俄罗斯军队。瓦格纳被指控在俄罗斯的监狱中四处招募囚犯，以换取减刑。

法新社说，今年9月，61岁的普里戈津在多年否认后承认成立了这个准军事组织。本周，他还吹嘘自己曾在美国进行过干预选举的影响行动。

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