台湾一志愿兵战死乌克兰 乌军明举告别式 预计多现台湾旗

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乌克兰喀尔巴阡山（Carpathian Sich）武装部队独立步枪营悼念台湾志愿兵曾圣光：“荣耀归英雄，盼您安息” 自乌克兰军队独立步枪营脸书刊照片

台湾志愿兵曾圣光战死乌克兰前线。乌国军方14日将于西部大城利维夫圣彼得与保罗教堂举行告别式，曾圣光的母亲、姊姊及妻子都会出席。乌克兰台湾论坛呼吁到场追悼的民众携带中华民国国旗，送曾圣光最后一程。此前有消息称，乌克兰总统泽连斯基对曾圣光战死乌克兰沙场或因担心惹怒北京而保持沉默。

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就乌军14日办告别式悼曾圣光，有NGO吁民众携台湾国旗。据中央社署名钟佑贞今天报道称，乌克兰喀尔巴阡山（Carpathian Sich）武装部队独立步枪营昨天透过脸书表示，台湾花莲人曾圣光于1997年9月12日出生，2017年至2021年曾在台湾服役，今年11月2日于乌东战略重镇利曼（Lyman）执行战斗任务时丧生。

据步枪营指出，曾圣光已证明自己是有纪律、思虑周全且无畏的战士。告别式将在14日下午2时（台北时间14日晚间8时）于利维夫（Lviv）剧院街11号圣彼得与保罗教堂举行。喀尔巴阡山武装部队新闻官纳柯内奇那（Vasylyna Nakonechna）今天对中央社表示，曾圣光的母亲、姊姊及妻子都会出席。

乌克兰喀尔巴阡山（Carpathian Sich）武装部队独立步枪营悼念曾圣光称：“荣耀归英雄，盼您安息”。步枪营刊出脸书文后，多名网友留言悼念，有人感谢曾圣光为乌克兰牺牲，也有人说乌克兰人永远不会忘记曾圣光，并向家属表示诚挚的哀悼。

据乌克兰非政府组织乌克兰台湾论坛（Ukraine + Taiwan Forum）成员哈里托诺夫（Arthur Kharytonov）今天对中央社表示，乌克兰政府及军方都出力协助处理曾圣光告别式等相关作业，乌克兰台湾论坛也呼吁出席人士携带中华民国国旗前往，送曾圣光最后一程，他并说，“我相信会有很多人到场”。

台湾外交部发言人欧江安8日指出，外交部将竭力协助家属办理必要手续，陪同度过最艰困时刻；外交部也祈祷让罹难战士的英灵早日在天国安息，会继续全力协助家属顺利完成所有手续、早日返国。并称相关后续处理结果，台湾外交部将适时对外说明。

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