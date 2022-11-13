杜金改口称支持普京 昨天曾呼吁推翻甚至击杀

俄罗斯/杜金

俄罗斯极端民族主义思想家亚历山大-杜金，被认为是乌克兰攻势最狂热的支持者之一，他今天保证，尽管俄罗斯军队在乌克兰城市赫尔松有失败，他仍然忠于普京。据英国媒体报道，杜金昨天推文，以古讽今，呼吁追责普京失败的责任，暗示起来推翻当局。

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据法新社今天报道称，俄罗斯思想家杜金在俄军赫尔松撤退后重申对普京的支持。杜金周六晚在Telegram上说，"西方（......）开始散布假消息，说我和俄罗斯爱国者自俄军在赫尔松投降后就远离普京，据说还要求普京下台。" 据杜金说，承受失去赫尔松的痛苦是一件事。但我们与统帅的关系是另一回事。他还说：“我们忠于普京，将支持在乌克兰的俄罗斯的军事行动，直到最后。”

周五，杜金发表了一篇单独的消息，他似乎在俄军于赫尔松失利后批评了克里姆林宫。他在其中说，俄罗斯领导人不能 "再生失败事"，"这已经是能忍受的极限"。

法新社说，根据这一信息，美国分析中心战争研究所（ISW）在一份说明中声称，赫尔松的溃退造成了 "支持战争的人物与普京之间的意识形态裂痕"，这将削弱对俄罗斯总统的信心。

据称杜金否认这一点。他在星期六写道：“如果我们有任何不满，那就是针对那些已经在逃跑和接连背叛最高统帅的俄罗斯统治精英成员。”他还说，俄罗斯社会需要在 "精神上和意识形态上 "动员起来，在不使用核武器的情况下也要赢得战争。

从乌克兰南部的战略城市赫尔松溃退，现在也得到了呼吁在乌克兰采取最激进解决方案的其他俄罗斯人物的公开支持，包括车臣领导人拉姆赞-卡德罗夫和准军事团体瓦格纳的负责人叶夫根尼-普里戈津。

60岁的杜金长期以来一直提倡一种被称为 "新欧亚主义 "的意识形态，呼吁通过建立一个从欧洲到亚洲的俄罗斯帝国，将世界从西方的影响中解放出来。

法新社说，8月底，杜金的女儿达里娅-杜吉娜在莫斯科附近的一次炸弹袭击中丧生，俄罗斯将这次袭击归咎于乌克兰的情报机构。

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