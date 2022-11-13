"海洋维京号 "船危机再爆发 法国敦促欧盟各国表态

法国/意大利/海洋维京号

法国政府发言人奥利维尔-维兰周日表示，对于意大利拒绝接收 "海洋维京号 "船及其230名地中海海上漂流移民，法国已要求 "欧洲迅速表态并决定如何处理"。

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就法国在意大利问题上要求欧洲采取立场，法国政府发言人奥利维尔-维兰（Olivier Veran）今天在BFMTV上再次批评意大利拒绝的立场，他批评说，"这是意大利现政府单方面的、不可接受的，低效和不公平的决定，这需要欧洲层面回应"。

周五，非政府组织 "地中海SOS "的救护船在法国允许后让幸存者在法国上岸，这是罕见的一次接受救援船靠岸法国码头。据法国内政部长杰拉尔德-达尔马宁（Gérald Darmanin）称，这个特殊的接收，是出于 "人性的责任"。

他继续说，"法国第一个反应是人道主义，自从这艘船周五在土伦停靠以来，已经做了这个义务"。而 "第二个注意点是提醒意大利关注他们的义务"，达尔马宁说，"如果意大利拒绝，就考虑采取任何有用的措施"。

据法国政府发言人奥利维尔-维兰说："现在是时候了，而且法国已经行动，要求欧洲非常迅速地决定应该采取什么行动。"维兰批评"意大利正在将他们的责任推给邻国和法国"。

维兰称，"我们必须重新评估这种欧洲合作的意义，并作改进。

据法新社，周四，在宣布让 "海洋维京号 "停靠的法国决定时，达尔马宁说，作为报复，法国已决定 "立即暂停 "接收目前在意大利的3500名移民的计划。Véran说，其中约500人应该在年底前抵达。

意大利极右翼政府首脑乔治亚-梅洛尼（Giorgia Meloni）谴责了法国的侵略性的、不可理解的和无理的 批评。

被问及与四年前停靠在西班牙的前地中海SOS船 "水瓶座 "号相比，情况有何不同时，维兰强调，从那时起，"欧盟已经有了这个关于移民分配的协议"，而且"每个欧洲国家都作了承诺"。

海洋维京号上三分之二的地中海海上移民将离开法国，被重新安置到欧盟11个国家。

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