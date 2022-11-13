赫尔松重建并排雷 梅德韦杰夫威胁拿出毁灭手段

乌克兰/赫尔松/俄罗斯

乌克兰顿涅茨克地区的Bakhmut战场一名乌克兰士兵用迫击炮向俄罗斯阵地开火。 2022年11月10日 照片

乌克兰军队夺回赫尔松后，开启的重点是清除地雷、修复基础设施并记录俄罗斯军队在这个乌克兰南方大城市所犯下的罪行。

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据法新社今天报道说，在被解放的赫尔松，乌克兰人开始清理重建。

最新的消息报告，乌克兰武装部队已经重新控制了赫尔松地区近60个地方。乌克兰军队正在实施稳局势定措施。该州军事管理部门的官方代表已经回到赫尔松，并在那里开始办公。

在被俄罗斯军队占领八个月后，赫尔松居民又可以看到乌克兰的国家电视节目了。而该地区的能源供应商已经宣布，它正在努力恢复电力供应。乌克兰国家警察局长伊戈尔-克莱门科在一份声明中说，大约200名警察也被部署到赫尔松，以设置路障并记录 "俄罗斯占领者的罪行"。

他还警告该市居民存在俄罗斯军队留下的爆炸装置，呼吁他们 "谨慎行动"。据Klymenko先生说，一名警察在赫尔松市一栋大楼的排雷行动中受伤。

据警方报告，一名妇女和两名儿童在赫尔松地区Mylove村的汽车附近被炸伤，警方还报告了俄罗斯军队隔岸对贝里斯拉夫区的炮击。

据乌克兰军队总参谋部周六晚间表示，俄罗斯军队目前正在 "加强第聂伯河左岸防线的工事设备"。

法新社说，由于俄罗斯总统普京在9月下旬声称吞并了包括赫尔松在内的四个乌克兰地区，这次撤退是一个耳光。

但俄罗斯前总统梅德韦杰夫再次抛出核武器的威胁。他在电报群Telegram上威胁道："这可是对所有有理智的人来说，都是显而易见的，俄罗斯还没有使用全部可能的毁灭手段！"他警告说：“凡事都有一个时间！”

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