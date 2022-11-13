马航MH17航班空难：荷兰司法判定俄供导弹乌亲俄分裂士兵发射击毁为谋杀罪

荷兰/俄罗斯/乌克兰/马航MH17航班

乌克兰军队夺回赫尔松，给马航MH17航班2014年空难遇难者家属带来希望，他们盼望能够在接下来乌克兰战争中，乌克兰军队胜利，能够抓捕这起空难中涉嫌用导弹击毁这架客机的罪犯。荷兰司法刚刚判决，4名嫌犯犯有谋杀罪，并将发布国际通缉令，因两名嫌犯仍然在乌克兰战争中与俄罗斯军队联手，在乌克兰东部与乌克兰军队作战。

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就马航MH17航班坠毁案，法新社说荷兰法院作出期待已久的判决。在俄罗斯入侵乌克兰战争延续的紧张战局下，荷兰法院周四对2014年在乌克兰上空击落马来西亚航空公司MH17航班的四名男子的谋杀案作出有罪判决。

这架从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡的客机在亲俄罗斯分离主义分子控制的乌克兰东部上空被检察官指控是由莫斯科提供的导弹击中，机上298名乘客和机组人员全部遇难。

俄罗斯人伊戈尔-古尔金（Igor Gurkin）、谢尔盖-杜宾斯基（Sergei Dubinsky）和奥列格-波拉托夫（Oleg Poulatov）以及乌克兰人列昂尼德-哈尔琴科（Leonid Khartchenko）如果被定罪将面临终身监禁。但他们仍然在逃，并拒绝出席审判。

荷兰检察官说，他们是克里姆林宫支持的分离主义势力的人，在将BUK导弹从俄罗斯的一个军事基地带入乌克兰方面发挥了关键作用，尽管他们并没有扣动扳机。

这架飞机坠毁的地区在2014年已经处于战斗状态，今年已经成为俄罗斯入侵乌克兰的一个关键战场。

八年前，乌克兰东部坠机现场和平时代世界闻名的美丽的向日葵花田里，却突然到处都是尸体和残骸。一些受害者，包括儿童，仍然被安全带绑在座位上。

荷兰人埃弗特-范-齐特维尔德告诉法新社，"如果他们有罪，国际社会应该追捕他们。" 空难中，埃弗特-范-齐特维尔德失去了19岁的女儿弗雷德里克、和18岁的儿子罗伯特-扬，以及岳父岳母。埃弗特-范-齐特维尔德说，"我不能原谅他们。"

法新社说，悲痛欲绝的家属将从世界各地前往2014年7月17日波音777飞机起飞的阿姆斯特丹-史基浦机场附近的法庭，于周四下午1:30听取判决。

该审判于2020年开始，在荷兰进行，因为196名受害者是荷兰人。

波拉托夫是唯一有法律代表的嫌疑人，他的律师认为，审判是不公平的，检方未能证明是BUK导弹击落了飞机。他们提出了 不同指控，包括指控是一架乌克兰军机击落了MH17。

而且，俄罗斯否认与这起空难悲剧有任何关系。

该报道称，在审案中，检方在很大程度上依赖于截获的嫌疑人的电话以及能够确定他们在发射地点附近或决策中心的数据。检察官还使用了证人的证词，包括一名前分离主义分子在描述现场惨状，比如"散落的儿童玩具 "时情绪崩溃。证据还包括导弹运动的视频和照片证据等等。

由300多块碎片组成的法医材料，有些是在受害者的身体里发现取出的，都被引为证据，证明这是一枚俄罗斯BUK导弹。

据检方称，伊戈尔-古尔金（Igor Gurkin）是一名前俄罗斯间谍，后来成为分离主义的顿涅茨克人民共和国的自封国防部长，他帮助提供了俄制导弹。他最近成为俄罗斯军队入侵乌克兰战场失利的批评者，据称他自愿参加战斗，这让马航MH17航班遇难者的亲属希望他能被抓获并引渡到荷兰。

嫌犯谢尔盖-杜宾斯基（Sergei Dubinsky）也与俄罗斯情报部门有关联，据信他是分离主义分子的军事情报负责人，并发出了发射导弹的命令。

据检方指控，他们的下属，前俄罗斯特种部队士兵奥列格-波拉托夫（Oleg Poulatov）和乌克兰人列昂尼德-哈尔琴科（Leonid Khartchenko），在将导弹运到发射场方面发挥了更直接的作用。

荷兰检察官说，据称被告辩称安排运来的导弹是为了打击乌克兰的飞机。

法新社说，但根据荷兰法律，他们是否是误击了马航MH17航班 "并不重要"，事实是他们谋杀了马航MH17航班上的所有的人。

领刑判决的时间尚没有消息。

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