德国对华战略新焦点：限制中国在西巴尔干地区的影响力

德国对华战略

德国明镜周刊（Der Spiegel）独家取得德国政府的中国战略文件，据中央社今天17日报道，在这份最新的对华战略草案，德国政府聚焦在限制中国在西巴尔干地区的影响力。

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中央社说，据明镜周刊周三16日披露的德国外交部未来对华战略草案显示，焦点将特别着重在中国在西巴尔干诸国的角色。

报导引述草案指出，在西巴尔干地区，中国“某些情况下明显扩大其影响力”，例如“债务融资基础设施计划”和电信基础设施的发展。

德国和欧洲联盟将不得不采取若干措施来抵制北京当局这一步。

草案也指出：“我们将加强与西巴尔干诸国的合作，并推动它们入欧进程。”

根据这份长达59页的秘密文件，西巴尔干各国将成为所谓的“全球门户”（Global Gateway）计划重点。这项计划是欧盟为抗衡中国发起的一带一路投资倡议，预计至2027年投入3000亿欧元协助发展中国家兴建基础建设。

德国总理朔尔茨一再表示要让扩大欧盟的进程重回正轨，也表明要将西巴尔干各国的未来作为德国政府外交政策的优先要务。

报道援引朔尔茨说：“这个地区的稳定和繁荣，无法与整个欧洲的稳定和繁荣脱离开来。” 与此同时，德国外交部在北京对俄罗斯的政策上，采取极为批判的立场。

据该文件表示，今年2月的俄中声明“所基于的立场，不符合《联合国宪章》有关所有国家主权平等的原则”。

草案同时提到，德国和欧盟与中国未来的合作，取决于北京当局如何塑造与俄罗斯的关系。文件还指出，中国和俄罗斯的愈走愈近，还说在对乌克兰的战争中，中国“实际上”站在俄罗斯那一边。

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