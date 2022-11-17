荷兰法院裁定马航MH17航班是被俄罗斯制造的导弹击落

荷兰/俄罗斯/乌克兰

荷兰海牙法院主审法官斯廷豪斯(Hendrik Steenhuis)11月17日在听证会上宣布，2014年被击落的波音客机的刑事案件判决书时表示，马航MH17航班是被一枚从乌克兰东部地区发射的俄罗斯制造的“山毛榉”导弹击落。

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主审法官斯廷豪斯宣布：“法庭认为，MH17是被一枚从五一村（Pervomaisk）附近的农场田地发射的‘山毛榉’导弹击落的，造成283名乘客和15名机组成员死亡”。

这一裁定是在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的马航MH17航班在乌克兰上空爆炸，298名乘客和机组人员全部遇难八年多之后作出的。2014年7月17日的空中爆炸和坠机事件发生在亲俄叛军和乌克兰军队的冲突中。

斯廷豪斯表示，毫无疑问MH17航班是被“山毛榉”防空导弹系统击落的。斯廷豪斯对四名被告：俄罗斯人吉尔金（Igor Girkin）、杜宾斯基（Sergey Dubinskiy）、普拉托夫（Oleg Pulatov）和乌克兰人哈尔琴科（Leonid Kharchenko）作出了判决。三名遭到指控的俄罗斯人都是前情报人员，而被控的乌克兰人是一名分裂主义领袖。

这四人被指控安排和运输了涉案的“山毛榉”防空导弹系统，但没有亲自发射该系统。所有这些人都面临着最多为终身监禁的判决。被告人像以前所有的听证会一样没有出席判决。

遇难者家属代表说，尽管嫌疑人仍然在逃，但这一裁决将是一个重要的里程碑。上述四人被认为都身在俄罗斯，俄罗斯不会引渡他们。马航MH17航班的受害者来自10个不同国家。超过一半是荷兰人。案件调查由荷兰领导，乌克兰、马来西亚、澳大利亚和比利时也参与其中。

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