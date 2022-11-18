俄罗斯狂轰滥炸不停 无意与美谈判 教皇有意促俄乌和谈

俄罗斯

一位被解放的赫松居民接受乌克兰政府的援助物资 2022年11与18日

11月18日俄罗斯继续对乌克兰各大城发动新一波打击，瘫痪乌克兰电力基础设施。乌克兰总统泽伦斯基18日表示，目前有1000多万乌克兰民众无电可用。与此同时，天主教教宗方济各再次表示，梵蒂冈准备调解俄乌冲突。

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乌克兰迫使俄军从乌南赫松巿（Kherson）撤军后，如今却由于俄方大规模打击电网，被迫实施限电减轻电网负担。乌克兰总统泽伦斯基表示，在俄罗斯新一波狂轰滥炸后，敖德萨（Odessa）、文尼察（Vinnytsia）、苏米（Sumy）和基辅（Kyiv）等地受创最重，乌克兰有关单位正尽全力让供电恢复正常。

与此同时，乌克兰军方消息显示：乌东地区的顿内茨克（Donetsk）地区激战未止，俄军似乎更积极行动。乌军方面在过去24小时内击落两枚巡弋飞弹、5枚空射飞弹和5架伊朗制“见证者-136”（Shahed-136）无人机。

此外，乌克兰最高层级人权调查员日前公布一段影片，显示俄罗斯军队在日前获解放的赫松（Kherson）地区使用的酷刑室，包括一间一次关押25人的小房间。乌克兰内政部长表示，俄军上周离开当地后，调查员发现63具有遭用刑迹象的遗体。

日前曾有俄罗斯外交官员称：不排除针对“战略稳定”与美国举行进一步的高层会议。18日，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）排除了举行“蒲拜会”的可能性。

天主教教宗方济各（Pope Francis）日前接受意大利“新闻报”（La Stampa）访问时则再次重申，梵蒂冈准备尽一切可能调解并结束俄、乌冲突。教宗呼吁大家不要放弃对和平的信心。教宗说：“每个人必须有致力于非军事化的心思，从他们自己内心做起，而后化解、解除暴力。我们都必须是和平主义者。真心想要和平，而非只为了重新武装暂时休战。真正的和平是对话的成果。”

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