马克龙在亚太呼喊：帮助我们致力停止侵乌战争 因为这也是你们的问题

法国/亚太经合峰会/乌克兰/俄罗斯

法国总统马克龙2022年11月18日在曼谷举行的亚太经合峰会。

亚太经合峰会今天在泰国开幕之际，尽管朝鲜又发射导弹，乌克兰战争仍然占据峰会关注中心。第一次受邀与会的法国总统马克龙，在曼谷呼吁亚太国家应该帮助欧洲向俄罗斯发出信息，即停止战争。马克龙说，乌克兰战争也是亚洲各国的问题。

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据法新社今天报道称，法国总统马克龙今天称，在乌克兰的这场战争也是你们的问题。马克龙马克龙是在亚太经合峰会上作这一番表述。

马克龙呼吁亚太国家加入反对乌克兰战争的日益增长的国际共识，他强调这场战争也是亚洲国家的问题。

马克龙在亚太经合峰会上还说：法国的首要任务是为乌克兰获得和平做出贡献，并努力推动形成一种全球动力，对俄罗斯施加压力。马克龙说，"法国不仅全力支持乌克兰，而且法国还将不止歇继续支持乌克兰抵抗。"

法新社说，马克龙在亚太经合峰会上是用英语发表演讲。

马克龙说还希望 "与中国、印度、整个亚太地区、中东、非洲、拉丁美洲等不同地区的国家进行更加密切的合作，以推动一个日益增长的共识，即“这场战争也是你们的问题，因为侵乌战争造成很多不稳定危机。"

马克龙向亚太国家说：“帮助我们向俄罗斯发出这一信息：”停止战争，尊重国际秩序，回到谈判桌上来。”

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