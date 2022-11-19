两名中国妓女命丧罗马

意大利/两名中国妓女遇害

意大利警方周六逮捕了一名51岁的罗马当地男子，他涉嫌在首都的一个高档地区谋杀了两名据称是中国妓女和一名哥伦比亚变性性工作者。消息还没有更多的关于这两名遇害中国妓女的信息。

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据法新社今天引述Il Corriere della Sera日报消息，警方能够从闭路电视监控录像中确认嫌犯Giandavide De Pau的身份，他是一个已经因贩毒和性侵犯被起诉的暴力分子。

该嫌疑人属于以米歇尔-塞内塞为首的黑手党家族，塞内塞目前正在狱中服无期徒刑。嫌犯是他最亲密的伙伴之一，充当他的私人司机和打杂。2008年和2011年，嫌疑人还曾在一家精神病院待过一段时间。

据Il Corriere della Sera报道，Giandavide De Pau被认为不是代表塞内塞家族行事，而是自己主动作案，而且可能受到毒品的影响，他在一个家庭成员的家中被警察发现拘捕。据信，在周四发现三名受害者被用刀杀死后，警方发起了追捕行动，Giandavide De Pau在亲戚家避难。

几家报纸警告说，意大利首都可能出现 "连环杀手"。

据消息，两名中国女性的尸体于深夜在罗马最高档的Prati区的一栋建筑里被发现。一小时后，这名南美妇女的尸体在同一地区的另一个公寓里被发现。

被杀害的两名中国女性其中一名约40岁，头部和腹部有伤。楼里的一位居民告诉记者，"每个人都知道这里有一个臭名昭著的套房，每到凌晨两、三点钟，就有人来寻芳。"

法新社说，而变性受害者是一名65岁的哥伦比亚妇女，她的尸体是由朋友发现的。

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