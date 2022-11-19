乌军称要核实俄军指控虐杀俘虏的视频

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军方周六表示，乌军正在核实俄罗斯指控的射杀俘虏的俄罗斯士兵视频的真实性，莫斯科称这些视频证明基辅处决了几名投降的俄罗斯士兵。乌克兰军队指出，发布假视频"最近愈演愈烈"。

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乌克兰核实遭指控处决俄罗斯士兵的视频的真实性。

法新社今天引述乌克兰军方周六表示，它正在核实视频的真实性，“在发起调查之前，必须有调查的依据。首先我们正在确定这些视频是否是假造的。”据乌克兰军方说，这些视频已被 "委托给专家"，并指出假视频的发布 "最近愈演愈烈"。

俄罗斯周五指责乌克兰残忍地处决了10多名放下武器的军人，并谴责乌克兰犯下 "战争罪"。俄罗斯国防部表示，没有人能够将蓄意和有条不紊地杀害十多名无法动弹的俄罗斯士兵（......），直接击中头部的行为说成是 "悲惨的例外"。

在第一段用手机拍摄的视频中，人们看到一群身穿军装的人从一栋房子的院子里出来，一个接一个地举起双手，脸朝下躺在地上，听从戴着黄袖章的士兵的命令，用枪指着他们。当最后一个黑影出现在左边时，随着一阵枪声响起，视频突然中断。

第二段视频是从高处拍摄的，可能是用无人机拍摄的，显示有十几具尸体倒在血泊中。其中一具尸体似乎是头部被击中。

俄罗斯国防部没有说这些图像是何时拍摄的。

联合国发言人在接受法新社的询问时说：“我们知道这些视频，并正在审查视频。” 他强调，“应该追究那些责任人的责任。”

俄罗斯调查委员会说，它已对 "处决俄罗斯被俘士兵 "展开调查。

法新社说，莫斯科的指控是在联合国本周发布报告后提出的，该报告指出俄乌双方的战俘都受到了酷刑和虐待。

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