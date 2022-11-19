机密文件：德国计划收紧规范高度依赖中国的企业

德国/中国

路透社看到的一份机密文件草案称，德国外交部计划收紧对与中国有深度敞口的公司的规定，要求它们披露更多信息，并可能对地缘政治风险进行压力测试。

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据路透社今天报道，德国计划收紧对高度依赖中国的企业的规定。

据一份机密文件草案拟议的措施是总理朔尔茨政府正在制定的针对中国的新商业战略的一部分，该政府正在寻求减少对中国的依赖。“目标是通过市场经济工具改变对德国公司的激励结构，增加吸引竞争力，从而降低出口依赖性。” 据悉该文件特别提到了化工和汽车行业。

该草案由绿党的贝尔伯克 Annalena Baerbock 领导的外交部起草，但仍有待其他部委同意。预计明年初将对中国战略做出最终决定。

深厚的贸易联系将中国和欧洲最大的经济体德国联系在一起，中国的快速扩张以及对德国汽车和机械的需求在过去二十年推动了自身的增长。2016年中国成为德国最大的单一贸易伙伴。然而，自 2 月俄罗斯入侵乌克兰以来，这种关系受到了密切关注，这导致德国与莫斯科长达 10 年的能源关系结束，并导致许多公司被迫放弃了在俄罗斯业务。

该文件说，“我们绝不能再犯这样的错误。这是政客和企业的责任。”

据路透社说，这份长达 65 页的文件概述了一些步骤，其中一些已经被报道过，其中包括收紧对在中国活跃的公司的规则，以确保考虑到地缘政治风险。

该文件称：“我们的目标是要求在中国有特殊风险的公司根据现有的文件要求，具体说明和总结与中国相关的发展和数据。”“在此基础上，我们将评估受影响的公司是否应该定期进行压力测试，以便及早发现中国特有的风险并采取纠正措施。”

该文件称，投资担保将面临更严格的审查，以考虑到地缘环境影响、工作和社会标准，并避免供应链中的强迫劳动。它补充说，为避免集群风险，每个国家每个公司的投资担保应限制在 30 亿欧元。该文件称，政府还计划收紧出口信贷担保，以避免不必要的技术转让，尤其是敏感的军民两用技术以及可用于监视和镇压的技术。

路透社说，由社会民主党朔尔茨领导的联盟中的绿党大力推动的新战略，标志着背离前保守派总理安格拉默克尔领导下的德国政策。

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